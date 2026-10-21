Lan tỏa giá trị văn hóa, quảng bá du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng

Họp báo công bố chương trình “K-Vietnam Wellness Festa & Expo in DaLat 2026”

Theo đó, hoạt động nhằm hướng đến tăng cường kết nối kinh tế, thương mại và giao lưu văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc, tạo thêm cơ hội hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và tiềm năng du lịch của Đà Lạt - Lâm Đồng đến du khách trong nước và quốc tế.

Theo Ban tổ chức, chương trình gồm 4 hoạt động trọng tâm, kết hợp giữa triển lãm thương mại, giao lưu nghệ thuật, thể thao cộng đồng và trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, phong cách sống.

Bà Võ Thị Hoàng Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng thông tin về sự kiện

Trong đó, K-V Expo dự kiến quy tụ khoảng 200 gian hàng triển lãm đa ngành, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực làm đẹp Hàn Quốc như y tế, dược phẩm, thực phẩm chức năng, chăm sóc sức khỏe và nông sản công nghệ cao. Đây là cơ hội để doanh nghiệp hai nước giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu.

Cùng với hoạt động triển lãm, K-V Festa mang đến không gian giao lưu nghệ thuật Việt Nam – Hàn Quốc với các chương trình trình diễn thời trang hanbok – áo dài gây quỹ từ thiện, lễ hội ẩm thực đường phố, biểu diễn âm nhạc đường phố và đêm nhạc EDM. Các hoạt động được kỳ vọng góp phần tạo điểm nhấn văn hóa, tăng sức hấp dẫn cho các hoạt động du lịch và giải trí tại Đà Lạt.

Nhiều hoạt động kết nối kinh tế, thương mại và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam – Hàn Quốc sẽ diễn ra trong khuôn khổ sự kiện

Một trong những hoạt động đáng chú ý khác là Cool Race 1.5°C – Giải chạy quốc tế Vì Đà Lạt Xanh 2026, dự kiến thu hút từ 3.000 – 5.000 vận động viên tham gia chạy quanh hồ Xuân Hương. Thông qua thông điệp gắn với mục tiêu khí hậu, giải chạy hướng đến nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh và xây dựng hình ảnh Đà Lạt là điểm đến du lịch thân thiện với thiên nhiên.

Bên cạnh đó, chương trình Wellness & Lifestyle sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm K-Beauty, tư vấn y tế, làm đẹp và giới thiệu lối sống xanh, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân và du khách. Ban tổ chức đặt mục tiêu đón khoảng 200.000 lượt khách tham quan trong khuôn khổ chương trình.

Thông qua sự kiện, Ban tổ chức mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và tiềm năng du lịch của Đà Lạt - Lâm Đồng đến du khách trong nước và quốc tế

Bà Võ Thị Hoàng Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, sự kiện “K-Vietnam Wellness Festa & Expo in Dalat 2026” sẽ mang đến những trải nghiệm phong phú cho người dân, du khách. Đây cũng là cơ hội giới thiệu đến bạn bè Hàn Quốc nói riêng và quốc tế nói chung một Lâm Đồng đa dạng về tài nguyên, giàu bản sắc văn hóa, có nhiều sản phẩm đặc trưng và dư địa hợp tác trên các lĩnh vực.

“Thông qua sự kiện, chúng tôi mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc tiếp cận thông tin, tìm hiểu lĩnh vực quan tâm và kết nối với những đối tác phù hợp tại địa phương”, bà Võ Thị Hoàng Yến thông tin thêm.

Ông Yoon Jaesik, Phó Tổng Giám đốc DHI Việt Nam, đại diện Ban tổ chức thông tin về sự kiện

Ông Yoon Jaesik, Phó Tổng Giám đốc DHI Việt Nam kỳ vọng thông qua sự kiện, Đà Lạt sẽ là nơi khởi đầu cho những cuộc gặp gỡ cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Trong đó, chương trình sẽ trở thành nền tảng kết nối để những cuộc gặp gỡ được tiếp tục bằng các hoạt động hợp tác cụ thể.