Các đại biểu tham dự chương trình - Ảnh: Nh. V

Tại chương trình, đại biểu và người yêu văn học, nghệ thuật được thưởng thức nhiều tác phẩm thơ, nhạc giàu cảm xúc, ca ngợi quê hương, đất nước, con người và những miền quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa. Tiêu biểu có các tác phẩm: “Quảng Trị chào ngày mới” của (Đoàn Long), “Tìm về” (Xuân Lợi), “Cùng con về quê” (Mai Thanh Tịnh), “Quảng Trị mình thương” (Nguyễn Đăng Quang), “Phố biển tình anh” (phổ thơ Văn Lợi, nhạc Hoàng Sông Hương), “Sông Gianh” (Đỗ Thành Đồng), “Xin gửi tiếng lòng vào trời xanh Tổ quốc” (Nguyễn Tiến Nên)…

Quang cảnh chương trình trình diễn thơ, nhạc - Ảnh: Nh. V

Mỗi tác phẩm mang một sắc thái riêng nhưng đều gặp nhau ở tình yêu quê hương, nỗi nhớ nguồn cội và niềm tự hào về truyền thống dân tộc. Qua từng vần thơ, giai điệu, hình ảnh quê nhà, ký ức tuổi thơ và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được khơi gợi sâu sắc, mang đến cho người nghe nhiều cung bậc cảm xúc. Từ các tác phẩm giàu giá trị về nội dung và nghệ thuật đã góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và kết nối các thế hệ bằng những giá trị văn hóa bền vững.

Tại chương trình khán giả được thưởng thức nhiều tác phẩm thơ, nhạc - Ảnh: Nh. V

Chương trình không chỉ tạo không gian thưởng thức, giao lưu nghệ thuật mà còn góp phần khẳng định vai trò của văn học, nghệ thuật trong đời sống tinh thần, trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó, nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm trân trọng, kế thừa và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống bằng tình yêu và những hành động thiết thực trong cuộc sống.