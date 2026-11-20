Ông Phan Nhàn, Phó Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng phát biểu

Phát biểu ôn lại truyền thống, ông Phan Nhàn, Phó Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng nhấn mạnh, đây là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa của dân tộc, tiếp tục khẳng định vai trò, sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Cách đây 81 năm, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 65/SL về bảo tồn cổ tích trên toàn cõi Việt Nam, đặt nền móng pháp lý đầu tiên cho sự nghiệp bảo vệ di sản văn hóa dân tộc. Ngày 24/2/2005, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 23/11 hằng năm là Ngày Di sản văn hóa Việt Nam.

Đại biểu tham dự buổi lễ

Cách đây 80 năm, ngày 24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội với lời căn dặn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW và Quốc hội thống nhất lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam.

Các nhà sưu tầm hiến tặng gần 150 hiện vật quý cho bảo tàng

Việc gắn kết 2 ngày 23/11 và 24/11 thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị di sản được trao truyền qua các thế hệ, hướng đến mục tiêu bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, lấy Nhân dân làm chủ thể sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Lâm Đồng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, có chiều sâu văn hóa được bồi đắp qua hàng ngàn năm. Đây cũng là nơi hội tụ, giao thoa văn hóa của cộng đồng các dân tộc sinh sống lâu đời cùng đồng bào từ mọi miền Tổ quốc đến lập nghiệp, xây dựng quê hương.

Lãnh đạo Bảo tàng Lâm Đồng tặng hoa tri ân các nhà sưu tầm

Bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của quá khứ mà còn là trách nhiệm trao truyền bản sắc cho các thế hệ mai sau.

Bảo tàng Lâm Đồng tôn vinh các nhà sưu tầm đã hiến tặng hiện vật

Hiện nay, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng đang lưu giữ, bảo quản hàng chục ngàn tài liệu, hiện vật quý, trong đó có 3 Bảo vật quốc gia, gồm đàn đá Đắk Sơn, Linga vàng tháp Pô Dam và tượng Avalokitesvara Bắc Bình.

Công chúng tham quan triển lãm hình ảnh các nhạc cụ dân tộc

Bên cạnh đó là nhiều bộ sưu tập có giá trị như văn hóa Sa Huỳnh, Cát Tiên, Đại Làng, cổ vật tàu đắm Bình Thuận, di sản cung đình triều Nguyễn cùng các tư liệu, hiện vật phản ánh lịch sử, văn hóa của cộng đồng các dân tộc.

Đây là nguồn tư liệu quý, góp phần tái hiện sinh động tiến trình hình thành, phát triển và những giá trị đặc sắc của vùng đất Lâm Đồng.

Trải nghiệm sử dụng nhạc cụ dân tộc và trình diễn dân gian Chăm

Những năm qua, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng không ngừng đổi mới hoạt động trưng bày, giáo dục và trải nghiệm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản thông qua số hóa 3D hiện vật, thuyết minh tự động, xây dựng bản đồ số Di sản Lâm Đồng và tổ chức các triển lãm lưu động.

Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ công chúng, đưa di sản đến gần hơn với người dân, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa bền vững.

Trải nghiệm làm bánh củ gừng cùng các nghệ nhân Chăm

Đặc biệt, sự chung tay, đồng hành của cộng đồng, các nhà sưu tập, tổ chức và cá nhân thông qua việc hiến tặng tư liệu, hiện vật có ý nghĩa thiết thực đối với công tác bảo tồn di sản, bổ sung nguồn tư liệu quý cho Bảo tàng, làm phong phú thêm kho tàng di sản của tỉnh.

Nặn bánh củ gừng truyền thống của đồng bào Chăm

Dịp này, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng phát động vận động hiến tặng tài liệu, hiện vật, tác phẩm mỹ thuật có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học. Đồng thời, tổ chức tri ân 4 nhà sưu tập gồm Võ Trần Phú, Hà Hữu Nết, Nguyễn Quốc Dũng, Đỗ Duy Quốc Ánh đã hiến tặng gần 150 hiện vật quý cho bảo tàng.

Không gian viết thư pháp

Viết thư pháp, tặng chữ tôn vinh tinh thần hiếu học, trọng chữ nghĩa

Buổi chiều, dưới rừng thông trong khuôn viên Bảo tàng Lâm Đồng diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như trưng bày hình ảnh “Lâm Đồng đa sắc màu văn hóa” giới thiệu nét đẹp văn hóa, đời sống và bản sắc của 49 dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn tỉnh; trưng bày hình ảnh các nhạc cụ dân tộc và nghệ thuật trình diễn dân gian Chăm; không gian trải nghiệm văn hóa dân tộc cho học sinh trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt: làm bánh gừng, nặn tò he, viết thư pháp, trò chơi dân gian, sử dụng các nhạc cụ dân tộc…

Trải nghiệm nặn tò he