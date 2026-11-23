Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tẩn Minh Long trò chuyện, lắng nghe tâm tư khách mời và đoàn viên công đoàn.

Với thông điệp “Những câu chuyện - Những giá trị - Những ước mơ”, buổi giao lưu có sự tham gia của 6 đoàn viên, người lao động tiêu biểu đại diện cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, sản xuất kinh doanh, vệ sinh môi trường và bảo vệ rừng. Tại chương trình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tẩn Minh Long trực tiếp trò chuyện, lắng nghe tâm tư và gửi gắm kỳ vọng tới các khách mời.

Qua những chia sẻ chân thực của các nhân vật, chương trình đã khắc họa sinh động bức tranh lao động giàu tính nhân văn và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh.

Đoàn viên, người lao động trao đổi với các khách mời tại Talk show.

Từ sự tận tâm trên bục giảng, lòng nhân ái nơi tuyến đầu y tế, tinh thần sáng tạo và ý thức an toàn trong sản xuất đến những cống hiến thầm lặng giữ gìn phố phường xanh - sạch - đẹp và màu xanh đại ngàn nơi cực Tây Tổ quốc, mỗi câu chuyện đều khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống, gắn kết tập thể và khơi dậy khát vọng vươn lên của người lao động.

Đoàn viên công đoàn tham dự buổi Talk show.

Chương trình Talk show không chỉ tôn vinh những tấm gương lao động tiêu biểu mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, bồi đắp môi trường làm việc đoàn kết, kỷ luật và sáng tạo, tiếp thêm động lực để đoàn viên, người lao động Điện Biên chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.