Lan tỏa giá trị văn hóa, kết nối sức mạnh đại đoàn kết

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tạo không gian để người dân giao lưu, kết nối và cùng thụ hưởng những giá trị văn hóa dân tộc. Ảnh: P. Sỹ.

Hơn 400 hoạt động lan tỏa sắc màu văn hóa

Sáng 5/11, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức họp báo trực tuyến, thông tin về công tác chuẩn bị và các hoạt động dự kiến tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Theo Bộ VHTTDL, tính đến ngày 5/11, trên cả nước đã chuẩn bị 406 chương trình, hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Trong đó có 282 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, 36 sự kiện thể dục, thể thao và 85 hoạt động trưng bày, triển lãm. Bên cạnh đó, các bộ, ngành, tổ chức Trung ương cũng tổ chức nhiều chương trình hưởng ứng như giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển văn hóa đọc và giao lưu cộng đồng.

Đáng chú ý, 34/34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Điều này cho thấy sự kiện được tổ chức với quy mô rộng khắp, có sự tham gia của nhiều địa phương, thiết chế văn hóa và các tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa.

Một điểm nhấn trong công tác tổ chức và lan tỏa sự kiện là việc đưa Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) vào phục vụ cộng đồng. Nền tảng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra mắt ngày 1/11 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), với địa chỉ truy cập cmap.vn.

Không chỉ phục vụ các hoạt động diễn ra quanh ngày 24/11, CMAP còn hướng tới trở thành địa chỉ kết nối thông tin về sự kiện, hoạt động và các điểm đến văn hóa trên cả nước. Dữ liệu sẽ tiếp tục được cập nhật trước, trong và sau Ngày Văn hóa Việt Nam, giúp người dân, du khách thuận lợi hơn trong việc tìm hiểu, khám phá và tham gia đời sống văn hóa tại các địa phương.

Tại Hà Nội, Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” dự kiến diễn ra ngày 21/11, với hoạt động diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật. Từ ngày 21 đến 24/11, nhiều không gian trải nghiệm và sân khấu nghệ thuật tiếp tục được tổ chức quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, trong đó có Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Tượng đài Cảm Tử và khu vực Tràng Tiền - Hàng Khay.

Đặc biệt, tối 24/11, Chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, kết hợp trình diễn pháo hoa theo chương trình tổ chức. Sự kiện dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả, trở thành một trong những hoạt động điểm nhấn của Ngày Văn hóa Việt Nam tại Thủ đô.

Tại thành phố Huế, công chúng có cơ hội thưởng thức các chương trình nghệ thuật như “Tình khúc Huế”, những tiết mục tôn vinh di sản Việt Nam và di sản Huế. Các không gian trải nghiệm áo dài, ca Huế, bài chòi, nghề thủ công, ẩm thực và văn hóa đọc cũng được tổ chức, góp phần đưa di sản đến gần hơn với người dân và du khách. Đáng chú ý, triển lãm thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế dự kiến khai mạc ngày 22/11.

Tại Thái Nguyên, Ngày hội văn hóa các dân tộc diễn ra trong hai ngày 22 và 23/11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Quảng trường Võ Nguyên Giáp, kết hợp trình diễn di sản với các môn thể thao truyền thống. Bắc Ninh tổ chức Liên hoan các làng Quan họ gốc từ ngày 16 đến 18/11 và chương trình hát Quan họ trên thuyền tối 23/11. Trong khi đó, Quảng Ninh có Ngày hội văn hóa cộng đồng các dân tộc ngày 15/11 và chương trình nghệ thuật quảng bá di sản Yên Tử ngày 20/11...

Cùng với những hoạt động được tổ chức, nhiều địa phương còn tổ chức Tuần lễ Nghệ thuật biểu diễn, các chương trình nghệ thuật tại không gian công cộng, triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại. Các hoạt động giới thiệu sách, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn hóa truyền thống và trải nghiệm tại thiết chế văn hóa, cơ sở lưu trú du lịch cũng góp phần mở rộng không gian tiếp cận văn hóa cho công chúng.

Hoạt động tôn vinh văn hóa dân tộc tại Làng Văn hoá, du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: T.L.

Gắn kết cộng đồng, vun đắp khối đại đoàn kết

Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất diễn ra ngày 24/11/1946 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển văn hóa Việt Nam, gắn với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Lễ kỷ niệm 80 năm sự kiện dự kiến được tổ chức sáng ngày 24/11/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, đây là dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, tăng cường gắn kết cộng đồng, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Báo chí, việc Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được tổ chức lần đầu trên phạm vi toàn quốc, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Qua đó, khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các hoạt động, giá trị văn hóa. Đây cũng là dịp tôn vinh, gìn giữ, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa Việt Nam.

Đề cập đến kỳ vọng của công chúng đối với sự kiện, bà Vi Thanh Hoài, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình cho biết, nhân dân và giới nghệ sĩ hào hứng, đồng thời mong muốn những không gian, hoạt động văn hóa không chỉ dừng lại trong khuôn khổ sự kiện mà tiếp tục được duy trì, phát huy trong thời gian dài.

Theo bà Vi Thanh Hoài, Bộ VHTTDL xác định sau lần tổ chức đầu tiên sẽ tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá những kết quả đạt được cũng như các vấn đề cần nghiên cứu, bổ sung trong những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, các hoạt động của Ngày Văn hóa Việt Nam hàng năm sẽ tiếp tục được đổi mới, phù hợp với xu hướng phát triển và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.