Phát biểu khai mạc hội thi, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Thị Anh Đào, Trưởng ban Giám khảo nhấn mạnh, hội thi không chỉ là sân chơi để thí sinh thể hiện phong thái, tài năng, trí tuệ và sự tự tin, mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Việc đưa giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ, nhà trường và cộng đồng giúp nuôi dưỡng tình yêu quê hương và ý thức bảo tồn di sản.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh Lê Văn Ân và Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh Nguyễn Thị Anh Đào tặng hoa, Cờ lưu niệm chúc mừng các đơn vị tham gia hội thi. Ảnh Đ. Đạt

Với thông điệp “Tự tin - Tỏa sáng - Bản lĩnh - Khát vọng Bình Minh”, các thí sinh trải qua ba phần thi, gồm: Phong thái, tài năng và tỏa sáng. Qua từng phần thi, Ban tổ chức mong muốn khơi dậy bản lĩnh, khát vọng cống hiến và khuyến khích các ý tưởng, việc làm thiết thực. Trong đó, việc đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ, nhà trường và cộng đồng dân cư có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Ban Giám khảo, những người "cầm cân nảy mực" tham gia chấm thi. Ảnh Đ. Đạt

Tại vòng Chung khảo, nhiều thí sinh mang đến góc nhìn mới mẻ về việc giữ gìn văn hóa trong đời sống hiện đại. Thí sinh Trần Đình Hải, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long, chia sẻ đây là năm đầu tiên xã tổ chức hội thi nên anh muốn thử sức, giao lưu và khám phá bản thân.

Theo anh Hải, Bình Minh giàu truyền thống văn hóa, lịch sử với nhiều di sản, lễ hội và đặc sản nên cần được quảng bá, giới thiệu rộng rãi hơn. Đặc biệt trong bối cảnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá và chuyển đổi số, thế hệ trẻ cần gìn giữ cội nguồn bằng tư duy và phương thức sáng tạo mới.

Thí sinh Trần Đình Hải, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long tham gia hội thi. Ảnh Đ. Đạt

Hiện thực hoá góc nhìn đó, điểm nhấn trong phần thi tài năng của anh Hải là phần mềm bản đồ số di sản xã Bình Minh. Thông qua mã QR, người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, hình ảnh về các địa danh, di tích tiêu biểu như chùa Thắng Nghiêm, quần thể di tích lịch sử Bình Đà... “Ứng dụng công nghệ số giúp lan tỏa giá trị văn hóa nhanh chóng và gần gũi hơn với giới trẻ và với du khách trong và ngoài nước”, Đình Hải nhấn mạnh.

Thái Phụng, cô gái xinh xắn đến từ đơn vị thôn Cao Viên tham gia hội thi. Ảnh Đ. Đạt

Cùng tinh thần ấy, thí sinh Nguyễn Thái Phụng, đến từ thôn Cao Viên, mong muốn lan tỏa sức trẻ, khuyến khích thanh niên dám bước ra khỏi vùng an toàn để khẳng định mình. Với vai trò là cán bộ Đoàn thanh niên và được đào tạo trong môi trường sư phạm, Phụng kỳ vọng sẽ quảng bá nét đẹp ẩm thực quê hương với đặc sản nem bốc Cao Viên... Qua dự án cộng đồng, Phụng muốn đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, du khách và người con xa quê, đồng thời truyền cảm hứng dám nghĩ, dám làm cho thanh niên và phụ nữ hiện đại.

Các phần thi thể hiện sự đầu tư công phu, chuyên nghiệp và trí tuệ. Ảnh Đ. Đạt

Với sự chuẩn bị công phu, các thí sinh mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật, tri thức và thông điệp văn hóa, góp phần giới thiệu vẻ đẹp quê hương và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Trịnh Thùy Linh, Trường Tiểu học Hùng Vương; giải Nhì thuộc về 2 thí sinh là Nguyễn Đức Duy, Trường THCS Trần Hưng Đạo và thí sinh Nguyễn Thùy Dung, Trường Tiểu học và THCS Xanh Tuệ Đức; 4 giải Ba thuộc về thí sinh Đình Hải, Trường Tiểu học và THCS Victoria Thăng Long; Tú Uyên, đại diện thôn Thanh Kỳ; Nguyễn Thị Huyền, Trường Tiểu học Cao Viên; Thùy Trang, Trường Mầm non Bình Minh.

Đông đảo khán giả đến cổ vũ cho các thí sinh tham gia hội thi. Ảnh Đ. Đạt

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 9 giải Khuyến khích và 2 giải phụ dành cho thí sinh trình diễn xuất sắc nhất là thí sinh Trịnh Thùy Linh và thí sinh có gương mặt duyên dáng nhất thuộc về thí sinh Trần Đình Hải.

Hội thi kỳ vọng trở thành hoạt động văn hóa có sức lan tỏa bền vững, thúc đẩy thế hệ trẻ chủ động tìm hiểu và phát huy truyền thống dân tộc. Qua đó, đưa văn hóa không chỉ nằm trong ký ức mà tiếp tục sống động trong đời sống, được nối dài bởi sự sáng tạo và khát vọng cống hiến của mỗi người dân.