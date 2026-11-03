Lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) được triển khai trọng tâm trong tháng 11/2026, cao điểm từ ngày 10/11 đến ngày 24/11/2026.

Các hoạt động trọng tâm gồm: Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất; gặp mặt, biểu dương các nghệ nhân, văn nghệ sĩ, cán bộ làm công tác văn hóa, cán bộ Mặt trận Tổ quốc, người có uy tín và các tập thể, cá nhân tiêu biểu; tổ chức chương trình nghệ thuật, hội thảo, tọa đàm, triển lãm, tuần chiếu phim, cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống...

Chương trình nghệ thuật tại Lễ hội Lam Kinh năm 2026.

Về nội dung tuyên truyền, Hướng dẫn nhấn mạnh khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của văn hóa “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”; “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”; làm rõ sự kế thừa, phát triển đường lối văn hóa của Đảng qua các thời kỳ cách mạng.

Nhấn mạnh phát triển văn hoá, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước; Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là tiếp nối, phát huy những giá trị tư tưởng, văn hóa và truyền thống quý báu của dân tộc trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, tập trung vào những giá trị tốt đẹp, thành tựu nổi bật trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; việc gìn giữ, kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh từ gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị đến cộng đồng. Đề cao các giá trị quốc gia, giá trị văn hóa, giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; phát huy đạo đức, lối sống nhân ái, nghĩa tình, trách nhiệm, ý thức thượng tôn pháp luật; kiên quyết bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các hành vi vi phạm đạo đức, pháp luật.

Hướng dẫn cũng yêu cầu tuyên truyền, nâng cao nhận thức vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số”; phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, khai thác hợp lý, bền vững các nguồn lực văn hóa, di sản, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và bản sắc của từng địa phương.

Đồng thời, nhấn mạnh vị trí, vai trò và truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong vận động, tập hợp, quy tụ các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong xã hội; Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược xuyên suốt, cội nguồn sức mạnh, nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…..

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, với hình thức phong phú, sáng tạo, phù hợp từng đối tượng và địa bàn. Đặc biệt, cần đẩy mạnh tuyên truyền trên báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tuyến tin, bài, phóng sự, chương trình chuyên đề có chiều sâu, giàu sức lan tỏa, làm nổi bật giá trị lịch sử, văn hóa, tư tưởng và ý nghĩa thực tiễn;

Tăng cường xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại như e-magazine, megastory, podcast, longform, infographic và video phù hợp trên nền tảng số, mạng xã hội (App Tuyên giáo, Youtube, Facebook, Zalo, Viber,...); phát huy hiệu quả các trang, nhóm, kênh truyền thông chính thống của các cơ quan, đơn vị, địa phương, lan tỏa chuỗi hoạt động Tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả, Hướng dẫn nêu rõ trách nhiệm cụ thể của các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các ban, bộ, ngành Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy và các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương.

Trong đó, các cơ quan báo chí cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường tin, bài, phóng sự và sản phẩm truyền thông đa phương tiện; làm rõ ý nghĩa lịch sử, giá trị văn hóa, tư tưởng và ý nghĩa thực tiễn của các sự kiện.