Lan tỏa giá trị văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết trong toàn ngành Xây dựng

Đảng ủy Bộ Xây dựng vừa có văn bản chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đảng ủy Bộ Xây dựng mới đây đã có văn bản chỉ đạo các cấp cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tuyên truyền 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. (Ảnh minh họa: chinhphu.vn)

Theo đó, việc tuyên truyền được triển khai theo Hướng dẫn số 17-HD/BTGTW ngày 28/10/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương, tập trung làm rõ ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, Đảng ủy Bộ Xây dựng hướng tới khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức tự chủ, tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành. Qua đó, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Cùng với công tác tuyên truyền, các cấp ủy, tổ chức Đảng được yêu cầu tiếp tục rà soát, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam và Kế hoạch số 32-KH/ĐU ngày 27/2/2026 của Đảng ủy Bộ về tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 80.

Trên cơ sở Nghị quyết số 80-NQ/TW, Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 2/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan, các đơn vị cần cụ thể hóa các hệ giá trị, gắn với xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa trong hệ thống chính trị, văn hóa công vụ và văn hóa trong gia đình, nhà trường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng.

Đáng chú ý, việc xây dựng các giá trị văn hóa cần được cụ thể hóa thành chuẩn mực ứng xử, hành vi và tiêu chí thiết thực trong công việc, đời sống; gắn với thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy Bộ cũng nhấn mạnh yêu cầu tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm bảo đảm thống nhất về nội dung, định hướng, nhưng linh hoạt, sáng tạo về hình thức, phù hợp với từng đối tượng. Các hoạt động cần thiết thực, có trọng tâm, hướng về cơ sở, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia, sáng tạo, thụ hưởng các giá trị văn hóa; đồng thời bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, dàn trải.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ Bộ. Các đơn vị cần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị văn hóa dân tộc và kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công tác tuyên truyền được triển khai thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, hoạt động cổ động trực quan và các chương trình tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đối với các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ, Đảng ủy Bộ yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau các sự kiện; tập trung trong tháng 11/2026, trong đó cao điểm từ ngày 10/11 đến ngày 24/11/2026.

Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần gắn với phong trào thi đua, công trình, phần việc thiết thực chào mừng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhân tố mới, cách làm sáng tạo trong xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy di sản, phát triển công nghiệp văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.