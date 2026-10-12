Lan tỏa giá trị văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Các điểm cầu tỉnh, thành phố tham dự cuộc họp

Sáng 12/10, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Theo Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên hai sự kiện được tổ chức gắn kết, hình thành chuỗi hoạt động văn hóa trên phạm vi cả nước từ ngày 18 - 24/11. Đây không chỉ là dịp tôn vinh, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống mà còn tạo không gian sinh hoạt cộng đồng rộng khắp, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là các hoạt động cấp quốc gia như: Hội nghị Văn hóa toàn quốc; chương trình nghệ thuật đặc biệt; triển lãm thành tựu văn hóa, thể thao và du lịch; tuần phim, phim tài liệu; chương trình “Thanh âm Việt Nam 2026”; các hoạt động biểu diễn, hành trình trải nghiệm văn hóa Việt và chiến dịch truyền thông trên nhiều nền tảng.

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm, các hoạt động được định hướng tổ chức phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, tạo cơ hội để Nhân dân trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Qua đó, tăng cường sự gắn bó giữa các gia đình, thế hệ, dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân; đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, nhất là trong thế hệ trẻ.

Để chuẩn bị cho sự kiện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ với yêu cầu cụ thể về nội dung, tiến độ, trách nhiệm và nguồn lực thực hiện. Cùng với việc xây dựng bộ nhận diện sự kiện, Bộ đang hoàn thiện các điều kiện đưa Bản đồ số Văn hóa Việt Nam vào sử dụng, góp phần quảng bá, kết nối và lan tỏa các giá trị văn hóa trên môi trường số.

Tại các địa phương, công tác chuẩn bị cũng đang được đẩy nhanh. Nhiều tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành kế hoạch, lựa chọn các hoạt động phù hợp với bản sắc văn hóa và thế mạnh riêng, hướng tới tạo không khí vui tươi, đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của các bộ, ngành, địa phương trong công tác chuẩn bị.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc gắn kết Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa quan trọng, không chỉ phát huy các giá trị văn hóa mà còn tạo bước khởi đầu để hình thành chuỗi hoạt động thường niên có sức lan tỏa sâu rộng, trở thành sự kiện được nhân dân mong đợi và tích cực tham gia.

Phó Thủ tướng yêu cầu quán triệt phương châm lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa; lấy cộng đồng dân cư làm không gian trọng tâm để kết nối, tăng cường đoàn kết. Các hoạt động phải hướng về cơ sở, phát huy sự tham gia của người dân, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội và sự đồng hành của doanh nghiệp; đồng thời đẩy mạnh truyền thông, ứng dụng công nghệ số nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận, trải nghiệm văn hóa.

Đặc biệt, việc tổ chức phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; chú trọng hiệu quả thực chất và sức lan tỏa lâu dài, để mỗi hoạt động thực sự góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện khung hoạt động, hướng dẫn rõ nội dung, tiến độ, trách nhiệm triển khai; hoàn thiện bộ nhận diện, thông điệp truyền thông và đẩy nhanh việc đưa Bản đồ số Văn hóa Việt Nam vào sử dụng. Đồng thời, tăng cường kết nối, huy động doanh nghiệp đồng hành bằng những sản phẩm, dịch vụ và chương trình ưu đãi thiết thực.

Các bộ, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai hoạt động hưởng ứng, chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tổ chức các hoạt động văn hóa gắn kết quân dân, giáo dục truyền thống, trải nghiệm di sản trong trường học; kết nối văn hóa với thương mại, nông nghiệp, du lịch và phát huy giá trị văn hóa tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, phát huy bản sắc văn hóa và thế mạnh riêng, tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực, tạo điều kiện để đông đảo nhân dân tham gia. Mỗi hoạt động cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, gắn với đời sống cộng đồng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và có sức lan tỏa.

Với sự chuẩn bị đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa rộng khắp, đưa những giá trị tốt đẹp của dân tộc thấm sâu vào đời sống, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.