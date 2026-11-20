Lan tỏa giá trị văn hóa, bồi đắp sức mạnh nội sinh của Thủ đô
Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức, khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội, văn hóa còn là sức mạnh nội sinh, nguồn lực và động lực thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững của dân tộc. Với Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến, trái tim của cả nước, việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, mà còn thể hiện vai trò tiên phong, trách nhiệm của Thủ đô trong gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc, đưa văn hóa thực sự trở thành nguồn sức mạnh kiến tạo tương lai.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lan-toa-gia-tri-van-hoa-boi-dap-suc-manh-noi-sinh-cua-thu-do-246261120194313766.htm