Lan tỏa giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ
Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp vừa tổ chức chương trình gặp mặt nhân Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, lan tỏa giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ, văn hóa Bộ đội Tăng thiết giáp.
Đây cũng là sân chơi bổ ích để cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ nhà trường cùng các đơn vị kết nghĩa thể hiện tài năng, sự sáng tạo, tăng cường tình đoàn kết; góp phần xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, phong phú, chính quy, giàu bản sắc, đậm chất nhân văn, thắm tình đồng đội.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lan-toa-gia-tri-van-hoa-bo-doi-cu-ho-1065657