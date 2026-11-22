Đây cũng là sân chơi bổ ích để cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ nhà trường cùng các đơn vị kết nghĩa thể hiện tài năng, sự sáng tạo, tăng cường tình đoàn kết; góp phần xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, phong phú, chính quy, giàu bản sắc, đậm chất nhân văn, thắm tình đồng đội.

Không khí vui tươi, phấn khởi tại chương trình.

Lãnh đạo Binh chủng Tăng thiết giáp cùng các đại biểu tham quan gian hàng, không gian văn hóa.

Cán bộ, giảng viên, học viên Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp và các đơn vị kết nghĩa hòa chung điệu nhảy dân vũ.

Tiết mục độc tấu sáo trúc “Vũ điệu Tây Bắc” của Thượng sĩ Hà Đức Thảo, học viên Đại đội 5, Tiểu đoàn 2.

Tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc của đơn vị kết nghĩa.