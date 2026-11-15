Lan tỏa giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ

Nhịp sống văn hóa sôi nổi từ cơ sở

Những ngày trung tuần tháng 11 này, không khí hướng về Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hiện hữu sinh động ở mọi miền biên cương, hải đảo và các đơn vị trong toàn quân. Tại Hải đoàn 42 (Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4), cán bộ, chiến sĩ đang miệt mài luyện tập các tiết mục văn nghệ để chuẩn bị tham gia ngày hội cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân. Thượng tá Trịnh Minh Hiển, Chính ủy Hải đoàn 42 cho biết: “Đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức tọa đàm, kết hợp các tiết mục văn nghệ nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), thiết kế logo tuyên truyền trên các trang mạng xã hội của đơn vị, đồng thời cử cán bộ, chiến sĩ tham gia ngày hội ở các địa phương nhằm tăng cường tình đoàn kết quân dân trên địa bàn”.

Không khí hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam cũng lan tỏa đến vùng biên giới Quảng Trị, nơi UBND xã Trường Sơn đang tổ chức giải bóng đá nữ chào mừng sự kiện này. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Làng Mô (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ công tác tổ chức, bảo đảm trật tự, an toàn để bà con các thôn, bản đến tham dự, cổ vũ trong bầu không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết các dân tộc. Trung tá Nguyễn Trung Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Làng Mô cho biết: “Đảng ủy, chỉ huy Đồn đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt ở các chi bộ bản, làm tốt công tác tham mưu, phối hợp tổ chức ngày hội đầm ấm, vui tươi, đồng thời đơn vị tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ nội bộ để cán bộ, chiến sĩ thụ hưởng đời sống văn hóa ngày một tốt hơn”.

Một tiết mục hòa tấu của Nhà hát Chèo Quân đội.

Song song với nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) cũng đang tích cực chuẩn bị các tiết mục văn nghệ và giao hữu thể thao trong đơn vị. Đại úy Phạm Công Danh, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 43 cho hay, đơn vị đang tập luyện văn nghệ, chuẩn bị vật chất âm thanh và lên kế hoạch tổ chức các trận giao hữu bóng đá, bóng chuyền, qua đó vừa giúp bộ đội hiểu hơn ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam, vừa tăng cường tình đoàn kết cán-binh trong đơn vị.

Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, theo Đại tá Nguyễn Thành Lê, Phó giám đốc Bảo tàng, trong Tuần lễ văn hóa Việt Nam từ ngày 18 đến 24-11-2026, Bảo tàng tổ chức nhiều hoạt động phong phú như: Triển lãm “Lời hiệu triệu non sông” nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Ngày toàn quốc kháng chiến; tổ chức giáo dục di sản văn hóa với chủ đề “Mạch nguồn văn hóa quân sự Việt Nam” kết hợp biểu diễn nghệ thuật, trình diễn võ thuật; ứng dụng công nghệ số để tăng sự tương tác, trải nghiệm cho du khách, đồng thời mở cửa, giảm và miễn phí vé tham quan trong Tuần lễ văn hóa.

Triển khai đồng bộ, lan tỏa giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ

Để tổ chức, triển khai thực hiện Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị đã ban hành Hướng dẫn số 4368/HD-CT ngày 5-11-2026, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động trong chuỗi Tuần văn hóa đại đoàn kết toàn dân tộc từ ngày 18 đến 24-11-2026, tạo thành chuỗi hoạt động liên tục, rộng khắp, tác động trực tiếp đến đời sống bộ đội và nhân dân, tạo dấu ấn ngay từ lần tổ chức đầu tiên, góp phần khẳng định giá trị và sức lan tỏa dài lâu.

Trong Tuần lễ văn hóa, các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và hệ thống cổ động trực quan. Các hoạt động tri ân, tôn vinh, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao, tọa đàm được phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị-xã hội. Hệ thống thiết chế văn hóa từ bảo tàng, nhà hát, thư viện đến các phòng truyền thống, phòng Hồ Chí Minh được phát huy đồng bộ, hiệu quả; các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, nhà xuất bản trong Quân đội tích cực xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phim tài liệu, xuất bản sách về văn hóa quân sự và văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Các doanh nghiệp Quân đội đồng hành bằng sản phẩm, dịch vụ thiết thực, các học viện, nhà trường gắn kết hoạt động tri ân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) với các sự kiện văn hóa, thể thao. Các hoạt động nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn của sự kiện, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa quân sự nhân văn, lành mạnh, văn minh.

Một tiết mục văn nghệ của cán bộ, học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Điểm nhấn quan trọng trong dịp này là việc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt cán bộ văn hóa, văn nghệ sĩ Quân đội. Để chuẩn bị cho buổi gặp mặt diễn ra trang trọng, ý nghĩa, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã yêu cầu các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị phối hợp xây dựng khung nội dung chương trình khoa học, đầm ấm; rà soát kỹ danh sách đại biểu, phục vụ chu đáo việc đưa đón, ăn nghỉ; tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt chương trình chặt chẽ; giao các đơn vị phối hợp tổ chức không gian trưng bày tại sảnh hội trường bảo đảm trang trọng, mang đậm ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc và an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tổng cục Chính trị cũng chỉ đạo các đơn vị bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý của người chỉ huy, bảo đảm thống nhất về nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tuyệt đối tránh phô trương, hình thức.

Thông qua chuỗi hoạt động thiết thực này, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc đến đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Việc hưởng ứng Tuần lễ văn hóa Việt Nam nhân Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ giúp bộ đội thụ hưởng đời sống văn hóa ngày một tốt hơn mà còn bồi đắp, phát huy truyền thống, giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” trên mọi miền Tổ quốc.