Đối với các địa phương có khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thì việc quản lý môi trường công nghiệp luôn là nhiệm vụ trọng tâm cấp thiết nhằm tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh bền vững đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân. Tại Cụm công nghiệp Nguyên Khê, xã Phúc Thịnh, một cách làm mới đang được triển khai: Không chỉ đầu tư hệ thống xử lý chất thải mà còn công khai các chỉ số quan trắc khí thải, nước thải để người dân cùng giám sát hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.