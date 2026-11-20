Lan tỏa giá trị truyền thống 80 năm Lực lượng vũ trang Thủ đô
Sáng 20/11, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trung tướng Đào Văn Nhận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì hội nghị.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lan-toa-gia-tri-truyen-thong-80-nam-luc-luong-vu-trang-thu-do-246261120193816863.htm