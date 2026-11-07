Lan tỏa giá trị trà Thái Nguyên qua sáng tạo ẩm thực

Ban Tổ chức trao chứng nhận cho các tập thể, cá nhân tham gia Liên hoan ẩm thực Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Trong suốt 9 ngày diễn ra Festival, 5 không gian ẩm thực liên tục sáng đèn, rộn ràng hoạt động quảng diễn, chế biến và giới thiệu món ăn.

35 hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cùng 75 đầu bếp, nghệ nhân, chuyên gia ẩm thực trong nước và quốc tế đã mang đến hơn 100 món ăn đặc trưng của các vùng miền, và có nhiều sáng tạo từ trà Thái Nguyên.

Trà không chỉ tạo màu sắc, hương thơm mà còn trở thành một thành phần làm nên bản sắc riêng cho món ăn. Một số món tiêu biểu như: Bánh mì trà xanh, bánh Ngọc trà bản Thái, xôi chiên phồng trà xanh đến vịt quay trà xanh, heo quay trà xanh, gà quay mật ong trà xanh…

Liên hoan cũng ghi dấu bằng những màn quảng diễn quy mô, với bánh mì trà xanh nặng 10kg, bánh phở trà xanh cuộn ba miền dài 18m và xôi chiên phồng trà xanh.

Hiệp hội ẩm thực Thái nguyên tiếp nhận, chuyển giao công thức đồ uống từ trà của nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn.

Tại buổi tổng kết, Ban Tổ chức trao đã chứng nhận cho các tập thể, cá nhân, đầu bếp tham gia; tiếp nhận, chuyển giao công thức đồ uống từ trà của nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn; đồng thời công bố bộ sưu tập 50 công thức món ăn sáng tạo từ trà.