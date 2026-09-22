Lan tỏa giá trị thương hiệu Việt Nam

Trong bối cảnh đất nước kiên định thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo nền tảng vững chắc hướng tới những dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc, trong đó có kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước.

Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong nhiều năm qua, chương trình truyền hình “Tinh hoa Thương hiệu Việt - Tự hào Thương hiệu Quốc gia” đã góp phần lan tỏa những câu chuyện về sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo và hành trình chinh phục thị trường trong nước và quốc tế của các doanh nghiệp Việt. Qua đó, chương trình tôn vinh những thương hiệu tiêu biểu, đồng thời thúc đẩy tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao vị thế quốc gia.

Ảnh minh họa.

Mỗi chương trình là một câu chuyện về chất lượng, nỗ lực và khát vọng phát triển của doanh nghiệp, qua đó góp phần lan tỏa niềm tự hào về hàng Việt, củng cố niềm tin của người tiêu dùng và đưa thương hiệu Việt ngày càng vươn xa.

Năm nay, chương trình tiếp tục lên sóng trên kênh Truyền hình Hà Nội (HN1). Các phóng sự được sản xuất bởi Trung tâm Truyền thông, Truyền hình Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương).

Chương trình nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp lớn, trong đó có Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

Với sự phối hợp của Cục Xúc tiến thương mại, Trung tâm Truyền thông, Truyền hình Công Thương cùng sự đồng hành của SABECO và các doanh nghiệp, chương trình hướng tới trở thành kênh truyền thông hiệu quả trong hành trình quảng bá thương hiệu Việt, nơi những câu chuyện về thương hiệu Việt được kể một cách gần gũi, sinh động và sâu sắc.

“Tinh hoa Thương hiệu Việt - Tự hào Thương hiệu Quốc gia” được phát sóng từ 16h50 - 17h thứ ba và chủ nhật hằng tuần trên Kênh Truyền hình Hà Nội 1 - Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.