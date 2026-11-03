Lan tỏa giá trị Phật pháp trên không gian số

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Trưởng ban Tổ chức Đại hội cung cấp thông tin. Ảnh: PV

Sau 9 năm tổ chức tại Hà Nội, đây là lần đầu tiên Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc được tổ chức tại TP. HCM. Dự kiến có 1.465 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

Đại hội lần này là sự kiện trọng đại của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, đánh dấu chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời tiếp nối truyền thống hơn 2.000 năm Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc.

Trong nhiệm kỳ mới, Giáo hội xác định lấy giới luật và đạo hạnh của tăng ni làm nền tảng, đổi mới hoạt động hoằng pháp và giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động Phật sự.

Với phương châm “Kỷ cương, Đổi mới, Hiệu lực, Hiệu quả”, Đại hội là dịp để Giáo hội tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IX, xác định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X, tiếp tục kiện toàn tổ chức và khẳng định vai trò của Phật giáo Việt Nam trong đời sống xã hội.

Theo Thượng tọa Thích Minh Nhẫn - Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Ủy viên Ban Thư ký Ban Tổ chức, hiện Giáo hội có hơn 65.000 Tăng Ni, khoảng 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Hằng năm, có hơn 50.000 Tăng Ni tham gia các khóa an cư kiết hạ; các cơ sở tự viện duy trì hơn 3.000 đạo tràng với gần 500.000 Phật tử tu học, sinh hoạt thường xuyên.

Phiên bản mới của mạng xã hội Phật giáo Butta được nâng cấp toàn diện, phát triển và hoàn thiện các không gian, tiện ích Phật giáo số nổi bật

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Giáo hội xác định tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Một trong những điểm nhấn của nhiệm kỳ mới là đẩy mạnh đổi mới quản trị và chuyển đổi số. Trung ương Giáo hội đã chỉ đạo nâng cấp toàn diện nền tảng mạng xã hội Phật giáo Butta.

Thượng toạ Thích Minh Nhẫn - Phó trưởng ban thường trực Ban thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh: Mạng xã hội Phật giáo Butta sẽ hỗ trợ mọi người lắng nghe và thực hành trên nền tảng Phật pháp cơ bản và tiếp cận nguồn thông tin chính thống phù hợp thời đại số một cách thuận tiện.