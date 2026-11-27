Đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ “Con nuôi Công an xã” của Công an tỉnh Tuyên Quang.

Bằng tình cảm, trách nhiệm và tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, thời gian qua, lực lượng Công an các xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã triển khai mô hình “Con nuôi Công an xã”, hướng đến chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến nay, toàn tỉnh có 67 trẻ em tại 49 xã được lực lượng Công an cơ sở nhận đỡ đầu, chăm sóc.

Mỗi em nhỏ được nhận đỡ đầu có một hoàn cảnh riêng, song đều còn nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Đó là những trẻ em mồ côi, trẻ em thuộc gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Thấu hiểu những khó khăn ấy, cán bộ, chiến sĩ Công an xã không chỉ hỗ trợ kinh phí sinh hoạt, sách vở, đồ dùng học tập mà còn dành thời gian thăm hỏi, động viên, hướng dẫn kỹ năng sống, phối hợp với gia đình và nhà trường chăm sóc, giáo dục các em. Sự đồng hành thường xuyên, bền bỉ ấy đã tạo thêm điểm tựa tinh thần, giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua hoàn cảnh, tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng những ước mơ. Mô hình góp phần khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.