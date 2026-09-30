Lan tỏa giá trị nhân văn từ hợp tác y khoa quốc tế tại Huế

Hơn 30 chuyên gia quốc tế cùng các bác sĩ Việt Nam đến Huế hỗ trợ phẫu thuật tạo hình miễn phí tại "Tuần lễ Phẫu thuật tạo hình-vi phẫu 2026". (Ảnh: B. Ngọc)

Ngày 29/9, Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế và Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt Huế phối hợp Tổ chức ReSurge International tiến hành khai mạc Chương trình "Tuần lễ Phẫu thuật tạo hình-vi phẫu 2026": khám sàng lọc, phẫu thuật tạo hình vi phẫu, trong đó có phẫu thuật tạo hình và tái tạo vú cho người bệnh sau điều trị ung thư. Chương trình hướng đến hỗ trợ điều trị, tái tạo cho những bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật phù hợp.

Kết nối chuyên môn, mở thêm cơ hội điều trị cho người bệnh

Phát biểu tại chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế cho biết, trong nhiều năm qua, các chuyên gia ReSurge International đã đến Huế thực hiện phẫu thuật, chăm sóc, điều trị người bệnh, đồng thời chia sẻ kiến thức, kỹ thuật với đội ngũ y tế địa phương. Hoạt động này giúp người bệnh tại Huế có thêm cơ hội tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ y tế trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn và mở rộng hợp tác quốc tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế phát biểu tại chương trình. (Ảnh: B. Ngọc)

“Tuần lễ Phẫu thuật tạo hình-vi phẫu 2026 tạo cơ hội để người bệnh tiếp cận các kỹ thuật phẫu thuật tạo hình, tái tạo và vi phẫu. Đây cũng là dịp để đội ngũ y tế Huế học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và cập nhật các tiến bộ mới trong chuyên ngành”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Kiêm Hảo nhấn mạnh.

Chương trình “Tuần lễ Phẫu thuật tạo hình-vi phẫu 2026” diễn ra từ ngày 28/9 đến 3/10, tại thành phố Huế, do Tổ chức ReSurge International phối hợp Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế và Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt Huế tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế thành phố Huế. Hơn 35 chuyên gia quốc tế ReSurge International đến từ Hoa Kỳ, Canada, Ấn Độ… cùng các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế trong nước từ Huế, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia chương trình.

Chương trình quy tụ hơn 35 chuyên gia quốc tế với đội ngũ y tế trong nước tham gia, vừa kết hợp phẫu thuật nhân đạo với đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, mở ra cơ hội điều trị cho người bệnh đặc biệt. (Ảnh: B. Ngọc)

Điểm đáng chú ý của tuần lễ không chỉ là một hoạt động phẫu thuật nhân đạo với những ca phẫu thuật được hỗ trợ miễn phí cho người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt, tuần lễ được tổ chức một chương trình y khoa theo hướng vừa kết hợp giữa điều trị với đào tạo và trao đổi chuyên môn. Các chuyên gia cùng đội ngũ trong nước thăm khám, hội chẩn, thực hiện phẫu thuật và chia sẻ kinh nghiệm về phẫu thuật tạo hình-tái tạo, vi phẫu; trong đó chú trọng các kỹ thuật tái tạo vú sau điều trị ung thư, điều trị phù bạch huyết và một số tổn thương, khiếm khuyết cần can thiệp tạo hình.

Khoảng 30 người bệnh đáp ứng tiêu chí chuyên môn và điều kiện của chương trình được xem xét hỗ trợ chi phí phẫu thuật. Các trường hợp ưu tiên gồm tái tạo vú sau điều trị ung thư vú, tái tạo núm vú, điều trị phù bạch huyết, cân chỉnh bên vú lành và một số chỉ định phù hợp khác. Đây là những kỹ thuật vừa có ý nghĩa trong việc phục hồi chức năng hay hình thể, vừa góp phần giúp người bệnh từng bước lấy lại sự tự tin, trở lại cuộc sống thường nhật sau một hành trình điều trị dài ngày.

Huế từng bước trở thành địa điểm kết nối chuyên môn, nơi các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng học tập, trao đổi kinh nghiệm. (Ảnh: B. Ngọc)

ReSurge International bắt đầu hoạt động tình nguyện tại Việt Nam từ năm 1990 và triển khai chương trình phẫu thuật tạo hình miễn phí tại Huế từ năm 2015. Từ những chuyến phẫu thuật nhân đạo hỗ trợ ban đầu, quan hệ hợp tác từng bước mở rộng sang đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, chăm sóc hậu phẫu và hỗ trợ trang thiết bị, dụng cụ y tế chuyên dụng.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Hồng Hà, Giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế phát biểu khai mạc Chương trình "Tuần lễ Phẫu thuật tạo hình-vi phẫu 2026". (Ảnh: B. Ngọc)

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Hồng Hà, Giám đốc Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế, việc phối hợp tổ chức chương trình hướng tới tạo dựng môi trường để đội ngũ y tế nâng cao tay nghề theo chuẩn quốc tế, đồng thời lan tỏa tinh thần phụng sự cộng đồng. Quan trọng hơn, người dân Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận những kỹ thuật tiên tiến ngay trong nước.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình và hơn 10 năm đồng hành cùng ReSurge International, từ góc độ chuyên môn, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thừa Trung Hậu, Trưởng Trung tâm Phẫu thuật tạo hình-thẩm mỹ, Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế cho rằng, sự đồng hành lâu dài với các chuyên gia quốc tế đã tạo điều kiện để đội ngũ bác sĩ trong nước cập nhật kỹ thuật mới, trực tiếp trao đổi kinh nghiệm và từng bước làm chủ những phương pháp phẫu thuật phức tạp, đồng thời góp phần hỗ trợ những người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt.

Khoảng 30 người bệnh đáp ứng tiêu chí chuyên môn và điều kiện của chương trình được xem xét hỗ trợ chi phí phẫu thuật. (Ảnh: B. Ngọc)

Hơn một thập kỷ với sự đồng hành cùng ReSurge International cũng cho thấy một hướng tiếp cận khác của hoạt động hợp tác y tế: Thay vì chỉ đưa nguồn lực từ bên ngoài vào hỗ trợ từng trường hợp, tri thức và kỹ thuật được chia sẻ, đào tạo để hình thành năng lực tại chỗ.

Phát biểu tại chương trình, bà Claire Lachance, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tổ chức Resurge International gửi lời cám ơn đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế cùng Bệnh viện Răng-Hàm-Mặt Huế đã đón tiếp nồng hậu, cũng như hỗ trợ đoàn để Tuần lễ Phẫu thuật tạo hình-vi phẫu diễn ra thuận lợi.

Bà Claire Lachance, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tổ chức Resurge International phát biểu tại chương trình. (Ảnh: B. Ngọc)

“Được thành lập từ năm 1969, ReSurge International là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình-thẩm mỹ nhân đạo. Hơn 15 năm đến Việt Nam và hoạt động tình nguyện tại Huế, ngành y tế Huế cùng các đơn vị trực thuộc đã hỗ trợ và tạo điều kiện để các y bác sĩ Resurge International được đến khám, chữa bệnh và đem những kỹ thuật y khoa tiên tiến đến với người bệnh. Trong tương lai, chúng tôi sẽ không chỉ trở lại để giúp các bệnh nhân mà còn đào tạo các kỹ thuật về phẫu thuật vi phẫu cho các bác sĩ trên mọi miền đất nước”, bà Claire Lachance chia sẻ.

Lan tỏa giá trị nhân văn, hướng tới phát triển bền vững

Nếu những ca phẫu thuật là kết quả trực tiếp và dễ nhận thấy nhất của tuần lễ, thì đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và xây dựng mạng lưới hợp tác mới là giá trị có tính lâu dài. Một chương trình hợp tác y khoa chỉ thực sự tạo được sức lan tỏa khi tri thức không dừng lại ở một nhóm chuyên gia mà được chuyển hóa thành năng lực thường xuyên của đội ngũ tại chỗ.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thừa Trung Hậu, Trưởng Trung tâm Phẫu thuật tạo hình-thẩm mỹ, Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình và hơn 10 năm đồng hành cùng ReSurge International. (Ảnh: B. Ngọc)

Đây cũng là hướng đi đang được thể hiện qua quá trình hợp tác giữa ReSurge International với các cơ sở y tế tại Huế. Từ phẫu thuật miễn phí, chương trình mở rộng sang đào tạo chuyên môn, chăm sóc hậu phẫu, hỗ trợ thiết bị và tạo điều kiện để bác sĩ Việt Nam trực tiếp trao đổi với các chuyên gia quốc tế. Mỗi hoạt động vì thế vừa giải quyết nhu cầu trước mắt của người bệnh, vừa góp phần hình thành nền tảng chuyên môn cho những hoạt động tiếp theo.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Huế, trong lĩnh vực tạo hình-tái tạo, kết quả điều trị không thể chỉ nhìn từ một vết thương được khắc phục hay một khiếm khuyết được chỉnh sửa. Với người bệnh sau ung thư, tai nạn hoặc dị tật, phục hồi hình thể nhiều khi còn gắn với tâm lý, chất lượng sống và khả năng hòa nhập cộng đồng.

Các bác sĩ, chuyên gia thăm khám sàng lọc cho người bệnh. (Ảnh: B. Ngọc)

Bởi vậy, việc đưa các kỹ thuật tái tạo tiên tiến đến gần người bệnh có ý nghĩa đặc biệt. Những trường hợp được điều trị trong tuần lễ vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là cơ hội để các bác sĩ trong nước cùng chuyên gia quốc tế trao đổi trực tiếp trên những ca bệnh cụ thể, qua đó nâng cao năng lực thực hành tại các cơ sở y tế Huế.

Đây cũng là điểm đáng chú ý trong cách ReSurge International duy trì hoạt động tại Việt Nam. Phẫu thuật nhân đạo được đặt trong một chuỗi liên kết gồm điều trị, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và chăm sóc sau phẫu thuật. Khi mỗi chương trình kết thúc, điều còn lại không đơn thuần là những ca bệnh đã được giải quyết, mà là kinh nghiệm chuyên môn được tích lũy cho đội ngũ y tế.

Các y, bác sĩ tiến hành khám sàng lọc, nhằm hỗ trợ điều trị, tái tạo cho những bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật phù hợp. (Ảnh: B. Ngọc)

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Hồng Hà, đối với thành phố Huế, mô hình hợp tác này phù hợp với định hướng phát triển y tế chất lượng cao gắn với hội nhập quốc tế. Huế đang có lợi thế về hệ thống y tế, đội ngũ chuyên môn và truyền thống đào tạo; việc thường xuyên kết nối các chuyên gia nước ngoài đã tạo thêm điều kiện để mở rộng mạng lưới chuyên môn, cập nhật kỹ thuật và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Từ một hoạt động hỗ trợ người bệnh, "Tuần lễ Phẫu thuật tạo hình-vi phẫu 2026" tại Huế vì thế có thể được nhìn nhận ở một phạm vi rộng hơn, đó là sự kết nối giữa lòng nhân ái và tiến bộ khoa học, giữa hỗ trợ trước mắt với xây dựng năng lực lâu dài.

Các chuyên gia quốc tế cùng bác sĩ Việt Nam chương trình hợp tác, lấy người bệnh làm trung tâm và đào tạo và chuyển giao kỹ thuật là yếu tố bảo đảm tính bền vững. (Ảnh: B. Ngọc)

Mục tiêu ấy cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục duy trì những chương trình hợp tác có chiều sâu, trong đó người bệnh là trung tâm, đào tạo là nền tảng và chuyển giao kỹ thuật là yếu tố bảo đảm tính bền vững. Khi đội ngũ trong nước ngày càng làm chủ kỹ thuật, hiệu quả của hợp tác quốc tế sẽ không chỉ được thể hiện trong một tuần lễ hay một số ca phẫu thuật, mà được chuyển hóa thành năng lực phục vụ cộng đồng lâu dài.

Với Huế, những kết nối như vậy còn góp phần tạo dựng môi trường y khoa cởi mở, nơi chuyên gia trong nước và quốc tế cùng chia sẻ tri thức, cùng giải quyết những bài toán chuyên môn và cùng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Đó cũng là cách để Huế tiếp tục khẳng định vai trò là một địa chỉ kết nối chuyên môn y khoa trong nước và quốc tế.

Thông qua chương trình kết nối, hợp tác này góp phần tạo dựng môi trường y khoa cởi mở, nơi chuyên gia trong nước và quốc tế cùng chia sẻ tri thức, cùng giải quyết những bài toán chuyên môn. (Ảnh: B. Ngọc)

Từ những ca phẫu thuật cụ thể tại “Tuần lễ Phẫu thuật tạo hình-vi phẫu 2026”, một thông điệp rộng hơn được đặt ra: Y học hiện đại không chỉ cần những kỹ thuật tiên tiến, mà cần sự chia sẻ tri thức và trách nhiệm cộng đồng. Khi hai yếu tố ấy được kết nối, giá trị của một ca phẫu thuật có thể vượt ra ngoài phòng mổ, trở thành động lực thúc đẩy năng lực y tế và lan tỏa những giá trị nhân văn bền vững tại Huế và khu vực miền trung.