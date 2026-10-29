Lan tỏa giá trị nhân văn từ Cuộc thi 'Những tấm gương bình dị mà cao quý'

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17. (Ảnh: TRỌNG HẢI)

Đến tham dự, có đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan.

Phát động từ ngày 26/9/2025 đến 31/8/2026, Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17 (năm 2025-2026) là một trong những hoạt động văn hóa chính trị có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tính sáng tạo trong triển khai thực hiện “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A và nhân vật. (Ảnh: TRỌNG HẢI)

Cuộc thi hướng đến phát hiện, tôn vinh những cá nhân điển hình là công dân Việt Nam, người nước ngoài học tập, làm việc, sinh sống tại Việt Nam thuộc mọi thành phần, lứa tuổi, nghề nghiệp, có những việc làm bình dị thường ngày nhưng mang lại giá trị và hiệu quả cao, tạo sự chuyển biến tích cực trong từng cơ quan, đơn vị, lĩnh vực công tác; những con người luôn cố gắng vượt lên hoàn cảnh, số phận, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích của đất nước, lợi ích quốc gia, dân tộc và cộng đồng lên trên hết.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, cuộc thi năm nay nhận được hơn 300 tác phẩm dự thi ở các thể loại phóng sự, bút ký, ký chân dung... Các bài viết có chất lượng tốt đã được Báo Quân đội nhân dân lựa chọn đăng tải trên Báo Quân đội nhân dân hằng ngày, Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần, Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng, Báo Quân đội nhân dân Điện tử.

Trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải B và nhân vật. (Ảnh: TRỌNG HẢI)

Qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, tại Lễ tổng kết, Ban tổ chức trao giải cho 19 tác phẩm xuất sắc nhất, bao gồm: 2 giải A (mỗi giải 30 triệu đồng), 3 giải B (mỗi giải 20 triệu đồng), 4 giải C (mỗi giải 10 triệu đồng), 10 giải Khuyến khích (mỗi giải 5 triệu đồng). Trong đó, 2 giải A được trao cho tác giả Lê Kim Phượng (tác phẩm “Người say mê nghiên cứu và ứng dụng AI”); và nhóm tác giả Trần Hoàng Linh, Vũ Thị Minh (tác phẩm “Mất tay phải “viết lại cuộc đời” bằng tay trái”).

Cùng với trao bằng chứng nhận và tiền thưởng tặng các tác giả đoạt giải, Ban tổ chức cũng tôn vinh 19 nhân vật trong các tác phẩm đoạt giải, trao bằng chứng nhận và tiền thưởng 10 triệu đồng/một nhân vật.

Trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải C và nhân vật. (Ảnh: TRỌNG HẢI)

Các tác phẩm đoạt giải được Ban tổ chức tập hợp và in thành bộ sách “Những tấm gương bình dị mà cao quý” thuộc Tủ sách “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành.

Phát biểu tại lễ trao giải, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV xác định xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng tinh thần, động lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, việc tôn vinh người tốt, việc tốt, cổ vũ những tấm gương lao động, cống hiến thầm lặng chính là hình thức giáo dục sinh động, hiệu quả nhất, khơi dậy khát vọng sống đẹp, góp phần củng cố niềm tin, huy động sức mạnh nội sinh, tinh thần tự nguyện, bồi đắp thành nội lực to lớn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17. (Ảnh: TRỌNG HẢI)

Cuộc thi “Những tấm gương bình dị mà cao quý” ra đời và phát triển chính vì lý tưởng cao đẹp đó. Đây là sự kiện văn hóa có tính tư tưởng, ý nghĩa sâu sắc và càng có ý nghĩa hơn khi chương trình được tổ chức hướng tới Ngày Đại đoàn kết toàn dân 18/11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

“Qua 17 lần tổ chức, cuộc thi viết đã kiên trì, bền bỉ tìm kiếm, phát hiện những con người tận tụy với công việc, hết lòng vì cộng đồng; đưa việc học tập và thực hành theo Bác trở thành hành động tự giác trong cuộc sống hằng ngày, của mỗi người, mỗi tổ chức và trong cộng đồng”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.

Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là sự tham gia rộng rãi của nhiều cây bút chuyên nghiệp và không chuyên, từ nhiều lĩnh vực nghề nghiệp, lứa tuổi khác nhau. Trong đó có cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, nhà báo, nhà khoa học, doanh nhân, thầy thuốc, nông dân, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên...

Trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Khuyến khích. (Ảnh: TRỌNG HẢI)

Những tác phẩm của cuộc thi đã bám sát cuộc sống, đề cập những vấn đề thời sự theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, phản ánh sinh động các tấm gương tiêu biểu, từ các điển hình quảng bá văn hóa theo hình thức mới, tới những người miệt mài tìm kiếm, quy tập hài cốt, danh tính liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng Quân đội tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc...

Đặc biệt, năm nay có một nhân vật trong tác phẩm đoạt giải được vinh danh là người nước ngoài công tác tại Việt Nam (thầy giáo người Nhật Bản). Tất cả đã khắc họa sinh động những con người bình dị mà cao quý, cống hiến thầm lặng nhưng to lớn cho Tổ quốc, cho nhân dân.

Để cuộc thi lần thứ 18 tiếp tục đạt được nhiều thành tích cao hơn, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Báo Quân đội nhân dân cùng các cơ quan, đơn vị cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư khóa XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị; coi cuộc thi là kênh quan trọng để lan tỏa giá trị văn hóa, đạo đức trong toàn xã hội.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 18. (Ảnh: TRỌNG HẢI)

Bên cạnh đó, cần tiếp tục mở rộng quy mô, thu hút mạnh mẽ lực lượng tham gia cuộc thi trong và ngoài Quân đội, khuyến khích mọi công dân Việt Nam, người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam tham dự; tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và sự nghiệp phát triển đất nước; nghiên cứu, đổi mới, hoàn thiện việc tổ chức, làm cho cuộc thi ngày càng thiết thực, hiệu quả...

Tại lễ tổng kết và trao giải lần thứ 17, Báo Quân đội nhân dân và các cơ quan, đơn vị phối hợp, đồng hành đã phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 18 (năm 2026-2027). Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi lần thứ 18 dự kiến tổ chức vào tháng 10/2027.