Tuổi trẻ Đoàn cơ sở Trại Tạm giam số 1 Công an TP Đà Nẵng tuyên truyền ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam cho các phạm nhân trước buổi chiếu phim. Ảnh: TTGCC

Thông qua các tác phẩm điện ảnh gồm Nhà Tiên Tri, Bình Minh Đỏ, Thanh Âm Vượt Đại Dương, Mùi Cỏ Cháy và Thầu Chín ở Xiêm, phạm nhân có dịp tìm hiểu những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần nhân ái và ý thức tôn trọng pháp luật. Đây cũng là cách làm thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, cải tạo, tiếp thêm động lực để phạm nhân nỗ lực rèn luyện, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Các phạm nhân chăm chú xem phim. Ảnh: TTGCC.

Qua hoạt động này, tuổi trẻ Đoàn cơ sở Trại Tạm giam số 1 tiếp tục khẳng định vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chung tay xây dựng môi trường sinh hoạt, cải tạo lành mạnh, đậm tính nhân văn.