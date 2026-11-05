Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quang lâm chứng minh lễ khai mạc Triển lãm.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (giữa), Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh, chặng đường 45 năm hình thành và phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam không chỉ ghi dấu bằng sự lớn mạnh về quy mô hay tổ chức, mà sâu sắc hơn là những giá trị nhân văn, đạo đức được lan tỏa vào đời sống xã hội. Đó là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, hòa hợp của chư tăng ni, phật tử qua những việc làm thiết thực vì con người và sự phát triển chung của đất nước.

Một góc Triển lãm.

Triển lãm không thuần túy là sự kiện văn hóa - nghệ thuật chào mừng, mà còn là nhịp cầu kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai và là dịp để toàn thể tăng ni, phật tử cùng nhìn lại chặng đường phụng sự đã qua, tri ân công đức chư vị tiền bối hữu công, đồng thời gửi gắm trọn vẹn niềm tin và kỳ vọng vào bước chuyển mình mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Khu vực giới thiệu về Báo Giác ngộ tại Triển lãm.

Triển lãm bao gồm các tài liệu, hình ảnh, vật phẩm Phật giáo được trưng bày tại “Không gian thành tựu 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam” và các gian trưng bày trọng điểm của Đề án Ngôn ngữ, Pháp phục và Kiến trúc - Di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam. Triển lãm cũng bao gồm các hoạt động văn hóa nghệ thuật về trà đạo, điêu khắc, thư pháp.

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khai bút thư pháp. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Theo Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, những hình ảnh trưng bày tại Triển lãm về các hoạt động Phật sự của các ban, ngành, viện Trung ương Giáo hội và các tỉnh thành là một bài học về lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 45 năm qua, thể hiện tinh thần "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" của Phật giáo Việt Nam.

Đông đảo chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng dự lễ khai mạc Triển lãm.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc cho rằng, 45 năm qua, Phật giáo Việt Nam đã nhập thế và đã đưa đạo vào trong đời, thắp sáng ngọn đèn chính pháp và đưa tinh thần từ bi trí tuệ của Đạo Phật đến với cộng đồng, làm cho tốt đời đẹp đạo, làm cho sáng đạo trong đời. Thông qua nghệ thuật âm nhạc, hội họa, tranh ảnh tại triển lãm để chuyển tải tinh thần, tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp của Phật giáo đến với quảng đại quần chúng, đến với cộng đồng nhân dân khi đến tham dự Đại hội Phật giáo lần thứ X và kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Không gian giới thiệu kiến trúc Phật giáo truyền thống tại Triển lãm.

Đông đảo chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam dự Triển lãm.

Triển lãm Văn hóa Phật giáo mở cửa đón tăng ni, phật tử và công chúng đến thưởng lãm đến hết ngày 7/11/2026.