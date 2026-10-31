Lan tỏa giá trị nghệ thuật trong môi trường giáo dục

Chương trình hòa nhạc với sự tham gia biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (Sun Symphony Orchestra). (Ảnh: THANH TÙNG)

Ngày 31/10, tại Hội trường 11/10, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức chương trình hòa nhạc với sự tham gia biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (Sun Symphony Orchestra), dưới sự chỉ huy của Giám đốc Âm nhạc, Nhạc trưởng chính Olivier Ochanine (người Pháp).

Đây là hoạt động nghệ thuật trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập trường.

Mở đầu chương trình, khán giả được thưởng thức tác phẩm của nhà soạn nhạc Jim Parker gồm 6 phần, lấy cảm hứng từ 6 bức tranh của các danh họa, được thể hiện qua dàn kèn đồng. Tiếp đó là những sáng tác quen thuộc của các nhà soạn nhạc thiên tài như Bernard Herrmann, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Gioachino Rossini...

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu. ﻿(Ảnh: THANH TÙNG)

Phát biểu tại chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, trong bộn bề công việc và những thử thách mà đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên đang phải đối diện, nhà trường mong muốn thông qua chương trình hòa nhạc tạo thêm nguồn năng lượng tinh thần, làm tươi mới tinh thần, giúp mỗi thành viên có thêm sức lực để vượt qua khó khăn, tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Chương trình là hoạt động nghệ thuật trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Trường đại học Sư phạm Hà Nội. (Ảnh: THANH TÙNG)

Theo Hiệu trưởng nhà trường, mục tiêu bảo tồn văn hóa, thúc đẩy giáo dục nghệ thuật có sự đồng điệu với định hướng đào tạo của Trường đại học Sư phạm Hà Nội, nơi đào tạo những người trực tiếp truyền tải tri thức và các giá trị văn hóa tới thế hệ trẻ.

Không chỉ thưởng thức các tác phẩm giao hưởng, cán bộ, giảng viên và sinh viên còn có cơ hội khám phá vẻ đẹp và chiều sâu của âm nhạc cổ điển thông qua cách thể hiện của các nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Với sinh viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội, chương trình là dịp tiếp xúc trực tiếp, tìm hiểu về hòa nhạc giao hưởng, một loại hình nghệ thuật hàn lâm, qua đó mở rộng hiểu biết về đời sống văn hóa, nghệ thuật và cảm nhận rõ hơn vai trò của giáo dục thẩm mỹ trong quá trình hình thành, phát triển nhân cách.

Chỉ huy dàn nhạc là Giám đốc Âm nhạc-Nhạc trưởng chính Olivier Ochanine. (Ảnh: THANH TÙNG)

Việc đưa dàn nhạc giao hưởng chuyên nghiệp đến biểu diễn tại Trường đại học còn giúp sinh viên trực tiếp cảm nhận sự hòa quyện của các nhạc cụ, kỹ thuật trình diễn và khả năng truyền tải cảm xúc của nghệ sĩ.

Đây không chỉ là trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật mà còn góp phần bồi dưỡng năng lực cảm thụ thẩm mỹ, mở rộng đời sống tinh thần, khuyến khích sinh viên chủ động khám phá và tiếp nhận các giá trị văn hóa nghệ thuật.

Chương trình hòa nhạc góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần trong nhà trường. ﻿(Ảnh: THANH TÙNG)

Được thành lập năm 2017, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời là một trong những dàn nhạc giao hưởng chuyên nghiệp tại Việt Nam, quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng trong nước và quốc tế.

Chỉ huy dàn nhạc là Giám đốc Âm nhạc - Nhạc trưởng chính Olivier Ochanine - người từng xuất sắc vượt qua 120 thí sinh xuất sắc khác để giành giải Nhất Cuộc thi Chỉ huy Quốc tế Antal Doráti (Hungary, 2015).

Chương trình hòa nhạc góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần trong nhà trường, lan tỏa tình yêu nghệ thuật, đồng thời tạo thêm dấu ấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm xây dựng và phát triển Trường đại học Sư phạm Hà Nội.