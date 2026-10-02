Lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Lam Sơn

Lễ hội Lam Kinh 2026, được tỉnh Thanh Hóa tổ chức trang trọng và quy mô.

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Lam Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức lễ hội Lam Kinh năm 2026, kỷ niệm 608 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 593 năm ngày mất anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Trước khi diễn ra buổi lễ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã dâng hương tại đền thờ vua Lê Thái Tổ thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Lam Sơn, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn công lao của anh hùng dân tộc - Đức Thái tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi, các bậc khai quốc công thần, các anh hùng, nghĩa sĩ đã có công dựng nước, giữ nước.

Lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại đền thờ vua Lê Thái Tổ thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, xã Lam Sơn, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn công lao của Đức Thái tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi, các bậc khai quốc công thần, các anh hùng, nghĩa sĩ đã có công dựng nước, giữ nước.

Trước anh linh các bậc tiền nhân, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần quật khởi của nghĩa quân Lam Sơn; củng cố khối đại đoàn kết, phát huy nội lực, khơi dậy khát vọng phát triển, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, quyết tâm xây dựng tỉnh Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Lễ hội Lam Kinh năm 2026 được bắt đầu với nghi thức rước kiệu Đức vua Lê Thái Tổ, kiệu Trung Túc vương Lê Lai từ đền thờ vua Lê Thái Tổ và đền thờ Trung Túc vương Lê Lai về sân Rồng chính điện Lam Kinh.

Lễ hội Lam Kinh năm 2026 được bắt đầu với nghi thức rước kiệu Đức vua Lê Thái Tổ, kiệu Trung Túc vương Lê Lai từ đền thờ vua Lê Thái Tổ và đền thờ Trung Túc vương Lê Lai về sân Rồng chính điện Lam Kinh. Đây là nét đẹp truyền thống về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, những người có công với đất nước, được lưu giữ và thể hiện trong lễ hội Lam Kinh từ nhiều năm qua. Sau nghi thức rước kiệu, các lãnh đạo tỉnh và đại diện Hội đồng họ Lê Việt Nam, họ Lê Thanh Hoá đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ công đức vua Lê Thái Tổ cùng các bậc tiền nhân, các anh hùng, nghĩa sĩ đã có công lao trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nghi lễ truyền thống đọc chúc văn tấu cáo, tưởng nhớ công lao của Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế, các vị vua, hoàng thái hậu nhà Lê, công thần và các tướng sĩ nghĩa quân Lam Sơn, đã diễn ra trang trọng tại sân Rồng trước Chính điện Lam Kinh.

Tiếp đó, nghi lễ truyền thống đọc chúc văn tấu cáo, tưởng nhớ công lao của Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế, các vị vua, hoàng thái hậu nhà Lê, công thần và các tướng sĩ nghĩa quân Lam Sơn, đã diễn ra trang trọng tại sân Rồng trước Chính điện Lam Kinh.

Sử xưa chép rằng: Năm 1407, sau khi nhà Hồ thất bại, đất nước rơi vào ách đô hộ của nhà Minh, nhân dân lâm vào cảnh lầm than. Năm 1416, tại Lũng Nhai, Lê Lợi cùng 18 vị tướng tài mở hội thề, quyết tâm chống giặc Minh, giành lại giang sơn. Lời thề đã thu hút anh hùng hào kiệt từ nhiều miền tìm về Lam Sơn tụ nghĩa. Ngày mùng 2 Tết năm Mậu Tuất 1418, dưới sự lãnh đạo của Bình Định vương Lê Lợi, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chính thức diễn ra.

Các đại biểu tham dự lễ khai hội Lam Kinh 2026.

Trải qua 10 năm “nếm mật nằm gai”, với tài thao lược của Lê Lợi và tinh thần đoàn kết, anh dũng của tướng sĩ, năm 1428 cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi, đánh đuổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi. Tháng 4 năm Mậu Thìn 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Thuận Thiên, khôi phục quốc hiệu Đại Việt và lập nên vương triều hậu Lê.

Sau khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ chọn đất tổ Lam Sơn làm nơi thờ cúng tổ tiên, nơi an nghỉ của các vua và hoàng hậu. Từ đó, Lam Kinh (hay Tây Kinh) trở thành vùng đất thiêng, nơi hướng về cội nguồn và tri ân tiền nhân, đồng thời hình thành sức sống trường tồn của lễ hội Lam Kinh qua nhiều thế kỷ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đánh trống khai hội Lam Kinh 2026.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính của ngày đại lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã đánh trống khai hội Lam Kinh 2026.

Phần hội của lễ hội Lam Kinh năm nay là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hào khí Lam Sơn - Bản hùng ca đất Việt”, tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng với những dấu mốc tiêu biểu của khởi nghĩa Lam Sơn, từ hội thề Lũng Nhai, Lam Sơn dấy nghĩa đến thời khắc Bình Định vương Lê Lợi đăng quang Hoàng đế; đồng thời khắc họa sự tiếp nối truyền thống lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của Thanh Hóa hôm nay.

Hàng vạn người dân và du khách đã đổ về Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh để dâng hương và chiêm bái.

Chương trình được dàn dựng công phu về nội dung, âm nhạc và biên đạo, với sự tham gia biểu diễn của hơn 200 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân. Điểm nhấn là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật ca múa nhạc hiện đại với các di sản văn hóa phi vật thể và những loại hình diễn xướng truyền thống đặc trưng của xứ Thanh như trò Xuân Phả, diễn tấu cồng chiêng... góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống.

Lễ hội Lam Kinh là dịp tri ân công lao các bậc tiền nhân, lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Lam Sơn, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.