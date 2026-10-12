Lan tỏa giá trị lịch sử sự kiện Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh

Không gian Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Theo đó, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức trang trọng lễ dâng hương, dâng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu vực Tượng đài Bác Hồ (phường Cam Ranh). Nơi đây là “địa chỉ đỏ” thể hiện tình cảm của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân địa phương với Bác Hồ.

Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học liên quan đến sự kiện. Hội thảo sẽ làm rõ bối cảnh, diễn biến, giá trị lịch sử, chính trị, ngoại giao và ý nghĩa thời đại của sự kiện; qua đó, khẳng định tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị và nghệ thuật ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền và thống nhất đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, chủ quyền biển, đảo.

Các đại biểu đồng thời bổ sung tư liệu phục vụ nghiên cứu, tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Các nhà khoa học tham gia hội thảo đề xuất các giải pháp bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị tư liệu, di tích, địa danh và các công trình văn hóa gắn với sự kiện; góp phần phát huy giá trị lịch sử - văn hóa, xây dựng Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Không gian Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với dấu ấn lịch sử Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh ngày 18/10/1946. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Cùng với hội thảo, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên trưng bày ảnh báo chí với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân”.

Các bức ảnh được tuyển chọn từ nguồn tư liệu của Thông tấn xã Việt Nam, phản ánh hành trình hoạt động cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách và những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh Khánh Hòa.

Hoạt động nhằm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, niềm tin và hành động cách mạng cho các tầng lớp nhân dân. Bộ ảnh còn là nguồn tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa.