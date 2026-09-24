Lan tỏa giá trị Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Các đại biểu tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở cơ quan Đảng ủy UBND TPHCM

Trước khi tiến hành trao đổi, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở cơ quan Đảng ủy UBND TPHCM.

Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy UBND TPHCM giới thiệu về bối cảnh, mục đích xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; ý tưởng, cách thức bố trí không gian, các khu vực chức năng, hình ảnh, tư liệu, hiện vật được lựa chọn và trưng bày. Đoàn cũng được thuyết minh cụ thể tại từng khu vực của Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Đảng ủy UBND TPHCM tiếp, làm việc với đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An

Các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình xây dựng và phát huy các không gian văn hóa gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đây cũng là dịp để Đảng ủy UBND TPHCM học hỏi thêm kinh nghiệm từ đoàn công tác tỉnh Nghệ An, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại cơ quan.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Chuyến tham quan, trao đổi góp phần tăng cường sự gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan làm công tác tuyên giáo, xây dựng Đảng. Đồng thời tạo thêm những cách làm thiết thực trong việc phát huy giá trị của Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng gắn với hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên.