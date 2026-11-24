Các nghệ nhân trình diễn nhạc cụ và điệu múa dân gian truyền thống tại lễ kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam ở Phủ Na (xã Xuân Du)

Ngày 24.11, tại Khu di tích lịch sử văn hóa và thắng cảnh Phủ Na (xã Xuân Du, Thanh Hóa), Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật (DSVH&CV) Thanh Hoa tổ chức kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), 21 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11.2005 - 23.11.2026) và 10 năm Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Dịp này, Hội cũng tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Áo dài Di sản xứ Thanh.

Tại buổi lễ, các đại biểu, nghệ nhân và hội viên cùng ôn lại truyền thống Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, nhìn lại chặng đường 22 năm xây dựng và phát triển của Hội DSVH&CV Thanh Hoa.

Qua hơn hai thập kỷ hoạt động, Hội đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt trên địa bàn tỉnh.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý là việc thành lập, duy trì hoạt động của 12 chi hội bảo tồn và phát huy Tín ngưỡng thờ Mẫu.

Các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Di sản văn hóa Việt Nam”

Thông qua các hoạt động thực hành, giao lưu, trao truyền, nhiều nghệ nhân đã góp phần gìn giữ những nghi lễ, diễn xướng và giá trị văn hóa gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu. Một số cá nhân có nhiều đóng góp đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú.

Ông Hồ Quang Sơn, Chủ tịch Hội DSVH&CV Thanh Hoa, cho biết việc UNESCO ghi danh Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt không chỉ là niềm tự hào mà còn đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với những người thực hành và cộng đồng trong việc bảo vệ, trao truyền di sản.

Theo ông Sơn, bảo tồn di sản không đơn thuần là gìn giữ những nghi lễ, hiện vật hay không gian văn hóa, mà quan trọng hơn là giữ được giá trị cốt lõi, tính nguyên gốc và sức sống của di sản trong đời sống đương đại.

Vì vậy, Hội chú trọng hướng dẫn hội viên thực hành tín ngưỡng đúng nghi thức, chuẩn mực; đồng thời phát huy vai trò của nghệ nhân và cộng đồng trong gìn giữ, trao truyền di sản.

Đông đảo nghệ nhân và hội viên tham dự lễ kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam tại Phủ Na (xã Xuân Du)

Tại chương trình, Ban tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Di sản văn hóa Việt Nam” lần thứ IX cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Hội DSVH&CV Thanh Hoa cũng biểu dương, khen thưởng các hội viên tiêu biểu có thành tích trong hoạt động xây dựng Hội và bảo tồn di sản.

Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt Câu lạc bộ Áo dài Di sản xứ Thanh. Câu lạc bộ được kỳ vọng trở thành không gian kết nối những người yêu áo dài, góp phần tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống, đồng thời đưa hình ảnh áo dài đến gần hơn với các hoạt động văn hóa, du lịch và không gian di sản của địa phương.

Nghi thức thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ được tái hiện tại Phủ Na (xã Xuân Du), nhân kỷ niệm 10 năm di sản được UNESCO ghi danh

Thông qua các hoạt động sinh hoạt, giao lưu, trình diễn và quảng bá, câu lạc bộ hướng tới lan tỏa tình yêu áo dài, nâng cao ý thức trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Trước đó, ngày 20.11, tại làng nghề đúc đồng truyền thống Trà Đông (xã Thiệu Trung, Thanh Hóa), Hội DSVH&CV Thanh Hoa tổ chức nghi lễ đúc trống đồng bằng phương pháp thủ công truyền thống để trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Chiếc trống được chế tác theo phiên bản trống đồng Ngọc Lũ, có đường kính mặt 1m, cao 82cm. Đáng chú ý, hệ thống hoa văn, hình ảnh chạm khắc trên thân trống tái hiện những dấu mốc lịch sử hào hùng của dân tộc.

Công trình là món quà văn hóa mang ý nghĩa kết nối truyền thống, hướng tới kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2026) và 195 năm thành lập tỉnh Tuyên Quang.