Lan tỏa giá trị di sản văn hóa trà Việt Nam

Hội thảo do nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Quang Dũng, Chủ tịch Liên chi hội Văn hoá trà Việt Nam, tác giả cuốn sách “Văn minh Trà Việt” chủ trì.

Nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Quang Dũng, Chủ tịch Liên chi hội Văn hoá trà Việt Nam chia sẻ tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, nhà trà học Trịnh Quang Dũng chia sẻ những luận cứ khoa học, tư liệu lịch sử và văn hóa dân gian về nguồn gốc cây trà, quá trình hình thành và phát triển văn hóa trà Việt Nam.

Đáng chú ý, diễn giả đề cập 3 dấu mốc nghiên cứu: năm 1974, Viện sĩ K.M. Djemmukhatze (Liên Xô) công bố nghiên cứu về thuyết tiến hóa trong lá trà; năm 2012, cuốn sách “Văn minh Trà Việt” được xuất bản; năm 2025, Giáo sư Satoru Matsushita (Nhật Bản) công bố công trình “Khám phá nguồn gốc của Trà”.

Các đại biểu tham dự Hội thảo còn cung cấp những kiến thức như: cách sử dụng trà từ xa xưa; tục cúng cây trà tổ của người Mông, người Dao; nguồn tài nguyên rừng trà Shan tuyết cổ thụ ước tính hơn 10 triệu cây tại khu vực Đông Bắc và Tây Bắc Việt Nam.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Diễn ra đúng dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên, Hội thảo góp phần lan tỏa niềm tự hào về văn hóa trà dân tộc, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn những vùng trà cổ thụ, gìn giữ tri thức bản địa và quảng bá hình ảnh trà Việt đến bạn bè quốc tế.