Lan tỏa giá trị di sản văn hóa Mường Lò-Lào Cai

Vòng xòe rộng mở. (Ảnh: THANH SƠN)

Dự lễ khai mạc, có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định: Lễ hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt, gắn với kỷ niệm 5 năm nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO công nhận, ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đồng thời, mở ra chuỗi hoạt động gắn kết Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đây là dịp để tôn vinh nghệ nhân, cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ những giá trị di sản quý báu của cha ông.

Một điệu xòe quạt.

Lễ hội năm nay, với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hội chợ du lịch, không gian ẩm thực, sản phẩm OCOP và trải nghiệm không gian bản làng sẽ mở ra nhiều cơ hội giao lưu, kết nối, quảng bá hình ảnh Mường Lò, Nghĩa Lộ và Lào Cai đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Vòng xòe Phá xí.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật thực cảnh “Xòe Thái-Trọn một vòng yêu”, được dàn dựng công phu trên sân khấu rộng gần 3.000m², kết hợp âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình chiếu 3D mapping và nghệ thuật biểu diễn hiện đại.

Chương trình tái hiện sinh động đời sống văn hóa, phong tục, tập quán, tình yêu đôi lứa và tinh thần cộng đồng của đồng bào dân tộc Thái qua những câu chuyện gắn bó với đất và người Mường Lò.

Tái hiện Hạn Khuống.

Chương trình nghệ thuật được xây dựng thành ba chương: “Mầm thương”, “Sợi nhớ” và “Vòng yêu”, dẫn dắt người xem qua hành trình từ lao động sản xuất, tình yêu đôi lứa, phong tục cưới hỏi đến niềm vui hội tụ trong những vòng Xòe đoàn kết.

Từ hình ảnh cánh đồng lúa, những cô gái Thái bên dòng suối, không gian Hạn Khuống giao duyên đến phong tục thách cưới, đón dâu và đám cưới bản Mường, các tiết mục đã khắc họa vẻ đẹp văn hóa truyền thống, tình yêu thủy chung và những giá trị được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Sự kết hợp giữa chất liệu dân gian, âm nhạc, vũ đạo và công nghệ sân khấu tạo nên không gian trình diễn giàu cảm xúc, đưa khán giả đến gần hơn với đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Bắc.

Người Khơ mú trong lễ hội.

Đặc biệt, màn đại xòe với sự tham gia của 2.026 nghệ nhân, diễn viên quần chúng dân tộc Thái đã tạo nên điểm nhấn ấn tượng của đêm hội. Những vòng Xòe được hình thành qua các đội hình mang họa tiết văn hóa đặc trưng như Cút Piêu, Tà Leo, Mak Cưởm và Hoa ban, kết hợp các điệu Xòe truyền thống, tạo nên bức tranh nghệ thuật rực rỡ sắc màu.

Một vũ điệu xòe trong lễ hội. (Ảnh: THANH SƠN)

Trong nhịp điệu xòe rộn ràng, những bàn tay nắm chặt, những bước chân hòa nhịp thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng và khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Mỗi vòng xòe không chỉ là một điệu múa mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, lòng hiếu khách và bản sắc văn hóa của đồng bào Thái nói riêng, các dân tộc Tây Bắc nói chung.