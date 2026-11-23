Lễ cắt băng Khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam. Ảnh: Bộ VHTTDL

Tinh thần ấy được thể hiện qua chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, khai mạc sáng 23/11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (tỉnh Thái Nguyên). Thông qua các hoạt động trưng bày, trình diễn và giao lưu nghệ thuật, chương trình mở ra không gian trải nghiệm văn hóa đa sắc màu, đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng, đồng thời khơi dậy ý thức gìn giữ và phát huy di sản trong cộng đồng.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, nhiều hoạt động giới thiệu di sản được tổ chức, mang đến những góc nhìn phong phú về bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Na bao gồm: Trưng bày “Khơi nguồn Đạo học”; Trưng bày “Sắc chàm - Dấu ấn văn hóa trên thổ cẩm các dân tộc Việt Nam”; Giới thiệu bộ sưu tập Trống và Cồng chiêng Tây Nguyên; Trao giải Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc - Sắc màu di sản” năm 2026; Tọa đàm và trình diễn “Sắc màu trang phục Việt - Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Sắc Chàm” với hai bộ sưu tập áo dài “Huyền sắc non cao” và “Ngọc Liên” của nhà thiết kế Hàn Phượng; Chương trình trình diễn “Sắc màu trang phục Việt”; Giao lưu nghệ thuật “ASEAN - Những sắc màu di sản”.

Tại chương trình, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam cũng tiếp nhận hai tác phẩm nghệ thuật do các họa sĩ trao tặng, gồm “Dấu ấn thiên nhiên” của họa sĩ Triệu Đào và “Cột cờ Lũng Cú” của họa sĩ Đồng Thanh Phong. Những tác phẩm này góp phần bổ sung nguồn tư liệu, hiện vật phục vụ công tác nghiên cứu, sưu tầm và phát huy giá trị di sản tại Bảo tàng.

Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 không chỉ tạo không gian trải nghiệm, khám phá và giao lưu văn hóa mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về bản sắc dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong gìn giữ và phát huy các giá trị di sản.

Thông qua việc đa dạng hóa hoạt động trưng bày, trình diễn và kết nối cộng đồng, Bảo tàng tiếp tục đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ./.