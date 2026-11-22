Lan tỏa chủ trương, chính sách qua những câu chuyện văn hóa

Phát sóng từ ngày 17/10/2026, chương trình truyền hình thực tế “Quán Nhà Haha” nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, trở thành một điểm sáng trong hoạt động xã hội hóa quảng bá văn hóa, du lịch. Chương trình liên tục giữ vị trí Top 1 rating trên VTV3, mỗi tập đạt 3 - 6 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube và dẫn đầu bảng xếp hạng tương tác.

Những trải nghiệm tại các điểm đến văn hóa, lịch sử góp phần tạo sức hút cho chương trình “Quán Nhà Haha”, đồng thời quảng bá hình ảnh các địa phương trên nền tảng số.

Đáng chú ý, sau khi tập 4 với bối cảnh tại Cố đô Huế lên sóng, các từ khóa liên quan đến “Làng cổ Phước Tích” và “ẩm thực Huế” liên tục dẫn đầu xu hướng tìm kiếm trên các nền tảng số. Sự quan tâm của khán giả cho thấy sức hút của những giá trị văn hóa bản địa khi được giới thiệu bằng hình thức truyền thông hiện đại, kết hợp giữa trải nghiệm thực tế và ngôn ngữ giải trí.

Trong bối cảnh văn hóa ngày càng được xác định là nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm và động lực phát triển đất nước, những chương trình giải trí gắn với lịch sử, di sản, ẩm thực và đời sống địa phương đang mở ra cách tiếp cận mới trong quảng bá văn hóa. Thay vì chỉ giới thiệu thông tin một chiều, “Quán Nhà Haha” để các thành viên trực tiếp trải nghiệm, tương tác với người dân, nghệ nhân và khám phá những nét đặc trưng của từng vùng đất.

Qua đó, những câu chuyện về lịch sử, con người, phong tục và bản sắc địa phương được kể bằng ngôn ngữ truyền hình sinh động, gần gũi, giúp khán giả có thêm góc nhìn về văn hóa các vùng miền.

Chương trình “Quán Nhà Haha” đưa những câu chuyện văn hóa, di sản đến gần hơn với công chúng thông qua hình thức trải nghiệm thực tế kết hợp giải trí.

Cách tiếp cận này phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phát huy giá trị văn hóa, đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội và trở thành nguồn lực cho phát triển. Đồng thời, việc kết nối trải nghiệm văn hóa với quảng bá điểm đến, giới thiệu ẩm thực và bản sắc địa phương cũng góp phần thực hiện định hướng của Nghị quyết số 26 về phát triển du lịch, hướng tới đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng trải nghiệm, gia tăng sức hấp dẫn của các điểm đến, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Qua các tập phát sóng, “Quán Nhà Haha” đưa khán giả đến với nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, làng nghề truyền thống và không gian văn hóa đặc trưng của các địa phương. Tại mỗi điểm đến, dàn cast không chỉ trực tiếp khám phá, trải nghiệm mà còn gặp gỡ người dân, nghệ nhân, lắng nghe những câu chuyện về lịch sử, nghề truyền thống và đời sống bản địa. Những trải nghiệm ấy góp phần giới thiệu giá trị di sản theo cách gần gũi, đồng thời khơi gợi sự quan tâm, mong muốn tìm hiểu và khám phá các điểm đến trong công chúng.

Tiếp sức làng nghề truyền thống, lan tỏa giá trị lịch sử, nét đẹp kiến trúc

Vẻ đẹp kiến trúc và cảnh quan tại lăng Gia Long được giới thiệu đến khán giả qua chương trình “Quán Nhà Haha”.

Các thành viên tìm hiểu kiến trúc điện Minh Thành, công trình thờ vua Gia Long và hoàng hậu, được hoàn thành năm 1820.

Trong tập 5, dàn cast “Quán Nhà Haha” đạp xe đến tham quan lăng Gia Long, tìm hiểu kiến trúc của điện Minh Thành, điện Gia Thành cùng những câu chuyện lịch sử gắn liền với di tích. Còn gọi là Thiên Thọ Lăng, lăng Gia Long là một công trình thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

Điểm dừng chân đầu tiên của nhóm là điện Minh Thành, nơi thờ vua Gia Long và hoàng hậu, được hoàn thành vào năm 1820. Tại đây, các thành viên vừa chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên yên bình, vừa lắng nghe giới thiệu về kiến trúc công trình và những câu chuyện lịch sử gắn với di tích. Dàn cast cũng có dịp tham quan điện Gia Thành, tiếp tục khám phá những dấu ấn kiến trúc đặc trưng của khu lăng.

Thông qua chuyến tham quan, những giá trị lịch sử, kiến trúc của di sản Cố đô Huế được giới thiệu trực quan, sinh động. Việc để các nghệ sĩ trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu và chia sẻ cảm nhận cũng góp phần đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là người trẻ.

Các thành viên bày tỏ sự yêu thích đối với tinh thần sáng tạo, tình yêu nghề của nghệ nhân và người dân làng cổ Phước Tích.

Quán nhà Haha góp phần làm "sống lại’" làng cổ Phước Tích, Huế

Không chỉ khám phá các công trình di sản, trong tập 4, dàn cast còn có dịp tìm hiểu làng cổ Phước Tích, một trong những ngôi làng lâu đời của xứ Huế, được hình thành từ năm 1470. Trải qua hơn 550 năm, nơi đây vẫn lưu giữ hệ thống nhà rường cổ, nhà thờ họ, đình, chùa cùng cảnh quan làng quê mang đậm nét đặc trưng của vùng đất cố đô.

Bên cạnh những giá trị kiến trúc, nghề gốm truyền thống là dấu ấn làm nên danh tiếng của ngôi làng. Với nguồn đất sét tại địa phương và kỹ thuật chế tác được trao truyền qua nhiều thế hệ, người thợ Phước Tích từng tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ đời sống như chum, vại, lu, niêu, om và ấm.

Đặc biệt, những chiếc om đất từng được lựa chọn để nấu cơm dâng lên vua triều Nguyễn đã góp phần tạo nên danh tiếng cho làng nghề. Trong chuyến tham quan, cuộc gặp gỡ với cụ Diễn, nghệ nhân gốm lớn tuổi nhất làng, trở thành điểm nhấn ý nghĩa. Qua câu chuyện của nghệ nhân, các thành viên có dịp hiểu thêm về kỹ thuật làm gốm, chiếc om đất nổi tiếng cũng như niềm tự hào của người dân đối với sản phẩm quê hương.

Đằng sau những câu chuyện về thời kỳ hưng thịnh của làng nghề là những trăn trở về việc gìn giữ và phát triển nghề truyền thống. Dù đã có nhiều nỗ lực phục hồi, nghề gốm Phước Tích vẫn đối diện không ít khó khăn, nhất là bài toán nhân lực kế thừa. Những người còn gắn bó với nghề phần lớn đã lớn tuổi, trong khi nhiều người trẻ rời quê đi học tập, lập nghiệp ở nơi khác. Thực trạng ấy cũng được thể hiện qua câu chuyện của chị Hiền, người đã rời phố trở về quê sau 18 năm với mong muốn góp sức phát triển du lịch, giới thiệu những giá trị văn hóa của Phước Tích.

Sự quan tâm của khán giả sau khi chương trình phát sóng mang đến thêm cơ hội quảng bá sản phẩm gốm truyền thống của Phước Tích.

Lắng nghe những tâm tư ấy, các thành viên “Quán Nhà Haha” đưa ra nhiều ý tưởng, đồng thời bày tỏ hy vọng làng cổ Phước Tích có thể tìm được hướng phát triển du lịch phù hợp, vừa phát huy tiềm năng, vừa bảo tồn những giá trị vốn có. Chia sẻ cảm nhận về chuyến tham quan, Hai Thiện (Rhymastic) cho biết anh đặc biệt yêu thích tinh thần nghệ thuật của người dân và nghệ nhân nơi đây. Từ cách làm gốm đến cách kể những câu chuyện về làng, tất cả đều cho anh cảm nhận được sự nhiệt huyết và tình yêu dành cho nghề. Chính điều đó khiến nam nghệ sĩ muốn nán lại lâu hơn để tiếp tục khám phá Phước Tích.

Đáng chú ý, sau khi câu chuyện về làng gốm Phước Tích được giới thiệu trong chương trình, chị Hiền và người dân địa phương nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ từ khán giả. Lượng đơn hàng tăng đột biến, cùng nhiều tin nhắn động viên, chia sẻ được gửi đến. Dù chị và các cộng sự đang quá tải, chưa thể xử lý hết đơn hàng, chị vẫn mong muốn đón nhận tình cảm của mọi người và sẽ lần lượt hoàn thành các đơn đặt hàng. Với chị Hiền, mỗi đơn hàng là sự động viên, là những viên gạch góp phần xây dựng nền móng cho chặng đường phát triển tiếp theo của làng nghề.

Từ những công trình lịch sử đến làng nghề truyền thống, “Quán Nhà Haha” cho thấy văn hóa không chỉ hiện diện trong những di tích, di sản mà còn được gìn giữ qua nghề nghiệp, nếp sống và tình yêu quê hương của mỗi cộng đồng. Khi những câu chuyện ấy được kể bằng hình thức giải trí gần gũi, hấp dẫn, các giá trị văn hóa có thêm cơ hội lan tỏa, tạo sự kết nối giữa di sản với đời sống đương đại.