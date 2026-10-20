Lan tỏa giá trị di sản Hán Nôm trong thời đại số

Ngày 20.10, Thư viện Đà Nẵng tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề “Phát triển văn hóa Hán Nôm trong thời đại số”, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị của di sản tư liệu Hán Nôm, đồng thời thúc đẩy công tác bảo tồn, khai thác và phát huy nguồn tài nguyên tri thức truyền thống trong bối cảnh chuyển đổi số.

Chương trình có sự tham gia của các thành viên Câu lạc bộ Yêu thích Hán Nôm Thư viện, sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng cùng đông đảo người dân yêu mến văn hóa truyền thống.

Thư viện Đà Nẵng tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề “Phát triển văn hóa Hán Nôm trong thời đại số”

Tại chương trình, người tham dự được tìm hiểu khái quát về chữ Hán, chữ Nôm và những giá trị lịch sử, văn hóa của hệ thống văn tự này thông qua các tư liệu, hình ảnh và ví dụ thực tế. Qua đó, góp phần giúp công chúng hiểu rõ hơn về vai trò của di sản Hán Nôm trong việc lưu giữ ký ức lịch sử, tri thức và bản sắc văn hóa dân tộc.

Một trong những nội dung đáng chú ý là chủ đề “Di sản tư liệu Hán Nôm Đà Nẵng - Cầu nối công nghiệp văn hóa quốc gia và quốc tế”. Nội dung này hướng đến việc nhìn nhận giá trị của tư liệu Hán Nôm không chỉ ở khía cạnh bảo tồn, mà còn trong khả năng khai thác, kết nối và phát huy nguồn lực văn hóa phục vụ đời sống đương đại.

Bên cạnh hoạt động trao đổi chuyên đề, người tham dự còn được tham quan không gian trưng bày sách, tài liệu Hán Nôm; tìm hiểu các tài liệu đã được số hóa và cách thức tra cứu. Hoạt động giao lưu, giải đáp câu hỏi và chia sẻ kinh nghiệm cũng tạo cơ hội để những người quan tâm đến Hán Nôm trao đổi kiến thức, nâng cao hiểu biết về loại hình di sản tư liệu này.

Thông qua chương trình, Thư viện Đà Nẵng mong muốn được góp phần lan tỏa tình yêu di sản, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Hán Nôm

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang mở ra nhiều phương thức mới để lưu giữ và tiếp cận tri thức, việc ứng dụng công nghệ vào bảo tồn, số hóa và khai thác tư liệu Hán Nôm có ý nghĩa thiết thực.

Không chỉ góp phần bảo vệ nguồn tư liệu quý, số hóa còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận di sản và chủ động tìm hiểu văn hóa truyền thống.

Thông qua chương trình, Thư viện Đà Nẵng kỳ vọng góp phần nuôi dưỡng tình yêu di sản, nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Hán Nôm, đồng thời khuyến khích ứng dụng công nghệ số trong lưu giữ, khai thác nguồn tài nguyên thông tin truyền thống.

Chương trình cũng là dịp kết nối những người yêu thích Hán Nôm, góp phần đưa di sản tư liệu đến gần hơn với cộng đồng, từng bước phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.