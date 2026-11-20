Biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Tây Hồ - Di sản kết nối năm châu” nhằm quảng bá di sản đến bạn bè trong nước và quốc tế. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, chiều 20/11, tại Vườn hoa Lý Tự Trọng (phường Tây Hồ, Hà Nội), Ủy ban nhân dân phường Tây Hồ tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa, hữu nghị quốc tế và quảng bá điểm đến với chủ đề “Tây Hồ - Di sản kết nối năm châu”.

Hà Nội là địa chỉ văn hóa, du lịch hấp dẫn với bạn bè quốc tế. Tây Hồ có danh thắng hồ Tây và hàng loạt danh lam, thắng cảnh, di sản khác lại là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của Thủ đô. Trên địa bàn phường Tây Hồ, có nhiều đại diện các nước, các tổ chức quốc tế. Cộng đồng người nước ngoài lưu trú dài hạn tại phường Tây Hồ cũng đứng đầu thành phố. Bởi vậy, chương trình nhằm giới thiệu những sản phẩm du lịch đặc trưng, mô hình kinh doanh số và các giá trị văn hóa tiêu biểu của địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế. Chương trình có sự tham gia của đại diện nhiều tổ chức quốc tế, người nước ngoài sinh sống trên địa bàn, khách du lịch trong và ngoài nước.

“Tây Hồ - Di sản kết nối năm châu” đem đến các vị khách mời những tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Tiêu biểu là các tiết mục với sự tham gia của Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cùng Dàn nhạc Giao hưởng và Dàn nhạc Sức sống, tạo không gian giao lưu nghệ thuật giàu cảm xúc, kết nối các nền văn hóa.

Không gian của vườn hoa Lý Tự Trọng trở thành nơi giới thiệu những món ẩm thực, một số di sản văn hóa độc đáo của Tây Hồ và Hà Nội, tạo nên điểm nhấn sinh động, giúp đại biểu, khách mời và người dân trực tiếp khám phá những nét đặc sắc của văn hóa Hà Nội. Tiêu biểu như không gian “Hà Nội-12 mùa hoa” mang đến sắc trắng tinh khôi của cúc họa mi trong những ngày đầu đông, tái hiện vẻ đẹp thanh lịch, giàu chất thơ của Hà Nội; các không gian “Nét chữ Việt-Thư pháp” và “Giấy Dó-Sắc xưa hội tụ” giới thiệu nghệ thuật thư pháp truyền thống, vẻ đẹp của nghề làm giấy dó cùng những giá trị thủ công được gìn giữ qua nhiều thế hệ; giới thiệu nghệ thuật thưởng trà và ẩm thực Hà thành. Tại đây, các nghệ nhân trình diễn nghệ thuật ướp, pha trà sen Tây Hồ...

Trong dịp này, Ủy ban nhân dân phường Tây Hồ tổ chức khai trương Trung tâm Thông tin du lịch Tây Hồ tại Vườn hoa Lý Tự Trọng. Trung tâm được định hướng trở thành địa chỉ cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ du khách tiếp cận các điểm đến, di tích, danh thắng và sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Cùng với hệ thống ấn phẩm truyền thống như bản đồ, cẩm nang, bưu ảnh, trung tâm sẽ giới thiệu các tài liệu số hóa... góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và khả năng tiếp cận thông tin của du khách.

Cùng với đó, sản phẩm du lịch đặc trưng “Tây Hồ-Điểm đến hội tụ” chính thức được giới thiệu, mở ra những hành trình kết nối các di sản, danh thắng, không gian văn hóa và trải nghiệm đặc sắc trên địa bàn. Đây là hướng đi nhằm khai thác hiệu quả các giá trị tài nguyên du lịch, đa dạng hóa trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Sản phẩm đưa khách du lịch đến những địa danh tiêu biểu của địa phương bằng mini bus.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tây Hồ Nguyễn Việt Cường, thông qua chuỗi hoạt động kết nối di sản, văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực với công nghệ số và giao lưu quốc tế, phường Tây Hồ kỳ vọng từng bước hình thành những sản phẩm du lịch có chiều sâu trải nghiệm, tạo sự liên kết giữa các điểm đến và cơ sở dịch vụ. Đây cũng là hướng đi nhằm phát huy lợi thế của Khu du lịch Hồ Tây và vùng phụ cận, góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch trên địa bàn Thủ đô, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.