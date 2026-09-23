Lan tỏa giá trị của Nguyên tắc Méndez trong hoạt động điều tra, thu thập thông tin

Xe ô tô con đang quay đầu ở ngã ba thì có một xe khách tới dừng ngay trước mặt. Tình huống khiến ô tô con phải lùi lại để chỉnh góc lái và khi đang nhập làn thì bị một xe container lao nhanh từ phía sau tới đâm vào hông. Vụ tai nạn xảy ra tại Quảng Trị.