Lan tỏa giá trị của Nguyên tắc Méndez trong hoạt động điều tra, thu thập thông tin
Ngày 22/9, tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Công an phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức “Chương trình tập huấn giảng viên nguồn - Hướng dẫn thực hiện Nguyên tắc Méndez ở Việt Nam”. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo đảm quyền con người và thực thi Công ước Liên hợp quốc về Chống tra tấn (CAT).
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lan-toa-gia-tri-cua-nguyen-tac-mendez-trong-hoat-dong-dieu-tra-thu-thap-thong-tin-5141.media