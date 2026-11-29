Công nghệ mở rộng không gian học tập

Tại Trường THPT Võ Văn Kiệt, xã Phước Long, chuyển đổi số đang tạo chuyển biến trong cả quản lý và tổ chức dạy học. Nhà trường chủ động đầu tư, khai thác các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục.

Trường THPT Võ Văn Kiệt ứng dụng AI và camera trong quản lý học sinh, hỗ trợ giám sát, phòng ngừa gian lận trong các kỳ thi.

Hiện nay, hồ sơ, sổ sách và thời khoá biểu được số hoá; hệ thống điểm danh tự động bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt được triển khai cho hơn 1.700 học sinh. Qua đó, việc quản lý nền nếp thuận tiện hơn, đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà trường với phụ huynh.

Ông Trần Quang Điện, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Văn Kiệt, cho biết, việc thực hiện chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57 và Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, nhất là trong năm học 2025-2026 và 2026-2027, đã mang lại những thay đổi tích cực. Hồ sơ, sổ sách được số hoá giúp giáo viên, nhân viên xử lý công việc nhanh chóng, linh hoạt hơn, giảm áp lực hành chính, nhờ đó giáo viên có thêm thời gian đầu tư chuyên môn.

Theo thầy Huỳnh Thanh Tuấn, Tổ trưởng Tổ Khoa học tự nhiên, việc ứng dụng chuyển đổi số và AI hỗ trợ tích cực cho giáo viên trong kiểm tra, đánh giá và hướng dẫn học sinh học tập.

Học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt trải nghiệm thực hành STEM, phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng nghiên cứu khoa học.

Không chỉ ứng dụng công nghệ trong quản lý, nhà trường còn chú trọng tạo môi trường cho học sinh thực hành, sáng tạo.

Điểm nhấn là Phòng thực hành STEM được đầu tư với kinh phí 3,5 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Petrovietnam. Tại đây, các thiết bị như máy in 3D, robot VEX IQ, mạch điện Arduino được đưa vào hoạt động thực hành, giúp học sinh vận dụng kiến thức, thử nghiệm ý tưởng và tiếp cận công nghệ mới.

Câu lạc bộ STEM duy trì sinh hoạt mỗi tuần một lần, với khoảng 60 thành viên là giáo viên và học sinh. Các thành viên cùng khai thác thiết bị, xây dựng mô hình, hướng đến tham gia các sân chơi Robotics và cuộc thi STEM về mạch điện Arduino do tỉnh tổ chức.

Hào hứng tham gia Câu lạc bộ STEM, em Lê Thanh Trường, lớp 10A1, chia sẻ: "Trong những buổi thực hành, em cùng các bạn lắp ráp mô hình cầu, chế tạo robot gắp đồ vật và di chuyển theo quãng đường định sẵn. Những trải nghiệm này giúp em hiểu rõ hơn kiến thức đã học, đồng thời thêm yêu thích khám phá, nghiên cứu kỹ thuật".

Các mô hình robot do học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt lắp ráp, vận dụng kiến thức lập trình, khoa học và Toán học.

Ngoại ngữ mở cánh cửa hội nhập

Nếu Trường THPT Võ Văn Kiệt chú trọng chuyển đổi số và giáo dục STEM thì tại phường Bạc Liêu, Trường THCS Võ Thị Sáu tập trung nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh, từng bước đưa tiếng Anh vào các hoạt động học tập, trải nghiệm và tiếp cận kiến thức khoa học.

Ngày hội “Sáng tạo STEM” tại Trường THCS Võ Thị Sáu thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Chương trình ngoại khoá “Fun with English” dành cho học sinh khối 7 và 8 thu hút hàng trăm em tham gia. Thông qua các hoạt động như diễn kịch, trình diễn thời trang tái chế và giao lưu bằng tiếng Anh, sân trường trở thành không gian thực hành ngoại ngữ sinh động. Học sinh có cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp, phát huy sự tự tin và khả năng làm việc nhóm.

Hoạt động ngoại khoá “Fun with English” của Trường THCS Võ Thị Sáu tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

Các mô hình và ý tưởng sáng tạo của học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu được trưng bày tại Ngày hội “Sáng tạo STEM”.

Đặc biệt, trong năm học này, Trường THCS Võ Thị Sáu triển khai thí điểm dạy học môn Toán và Hoá học bằng tiếng Anh. Đây là cách tiếp cận mới, giúp học sinh vừa củng cố kiến thức chuyên môn, vừa làm quen với thuật ngữ khoa học bằng ngoại ngữ.

Học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu học môn Hoá học bằng tiếng Anh.

Trong tiết Hoá học của lớp 8/1, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh từng bước nhận diện, gọi tên các nguyên tố và trình bày kiến thức bằng tiếng Anh. Các công cụ số và AI được sử dụng để minh hoạ nội dung, hỗ trợ học sinh tiếp thu kiến thức trực quan hơn.

Thầy Nguyễn Nguyên Bá, giáo viên Tổ Khoa học tự nhiên, cho biết, thời gian đầu triển khai, cả giáo viên và học sinh đều gặp không ít bỡ ngỡ. Để nâng cao hiệu quả, giáo viên phải chủ động đổi mới phương pháp, lựa chọn nội dung và sử dụng phù hợp các công cụ số, AI trong giảng dạy. Qua quá trình thực hiện, học sinh dần thích nghi, tích cực tham gia xây dựng bài và thể hiện sự chủ động trong học tập.

Các hoạt động trải nghiệm STEM tạo không khí học tập sôi nổi, khuyến khích học sinh khám phá và thực hành.

Từ những mô hình cụ thể tại Trường THPT Võ Văn Kiệt và Trường THCS Võ Thị Sáu có thể thấy, đổi mới giáo dục không chỉ nằm ở việc trang bị thiết bị hiện đại hay đưa thêm công nghệ vào lớp học, mà quan trọng hơn là thay đổi cách dạy, cách học và phát huy năng lực của người học. Khi giáo viên chủ động đổi mới, học sinh được tạo điều kiện trải nghiệm, thực hành và phát triển kỹ năng, những định hướng đổi mới giáo dục sẽ đi vào thực chất.

Đây cũng là nền tảng để giáo dục Cà Mau nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn bị hành trang cho học sinh thích ứng với yêu cầu của kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế./.