Lan tỏa điều tốt đẹp, tạo niềm tin từ cộng đồng

Lấy cái đẹp dẹp cái xấu bằng cách tuyên truyền nhiều nghĩa cử, hành động đẹp trong cuộc sống

“Xây” vững từ cơ sở

Không gian mạng đang mở ra cơ hội kết nối, chia sẻ tri thức, đồng thời cũng đặt ra những thách thức đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Một thông tin chưa được kiểm chứng, một hình ảnh bị cắt ghép khỏi ngữ cảnh hay một câu chuyện được diễn giải phiến diện có thể nhanh chóng lan rộng, tác động đến nhận thức và tâm lý cộng đồng. Trong khi đó, những việc tốt diễn ra hằng ngày đôi khi lại ít được chú ý, những nỗ lực âm thầm của cán bộ cơ sở, những nghĩa cử nhân ái trong khu dân cư chưa được kể lại và lan tỏa đúng mức.

Thực tiễn tại Lâm Đồng mới càng cho thấy ý nghĩa của cách tiếp cận này. Trong bối cảnh ấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Định hướng tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ động kiểm soát thông tin xấu, độc, sai sự thật và đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch đã được đặt ra trong nhiệm vụ xây dựng Đảng. Cùng với đó là yêu cầu đổi mới giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Điều đó cũng có nghĩa, “xây” phải đi trước một bước, tạo nền tảng cho “chống”; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, sự chuyển biến trong đời sống và niềm tin của người dân làm thước đo quan trọng của công tác tuyên truyền. Để phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” đi vào thực chất, trước hết cần đổi mới cách phát hiện và kể những câu chuyện đẹp. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương cần coi việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến là công việc thường xuyên, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Mỗi cơ quan, đơn vị cần chủ động tìm kiếm những mô hình hiệu quả, những sáng kiến có khả năng giải quyết vấn đề thực tế, những cán bộ tận tụy và những công dân có đóng góp tích cực cho cộng đồng. Thay vì chỉ tập trung vào các hội nghị tổng kết hay những dịp biểu dương theo kế hoạch, cần đi sâu vào đời sống, lắng nghe người dân, kiểm chứng kết quả và ghi nhận những thay đổi cụ thể.

Biểu dương các tấm gương nhà giáo tiêu biểu có nhiều đóng góp cho xã hội

Trong môi trường số, thông tin tốt cần được cung cấp nhanh, đúng và có sức thuyết phục. Khi xuất hiện tin đồn hoặc nội dung sai lệch liên quan đến một vụ việc ở địa phương, cơ quan chức năng cần chủ động thông tin trong phạm vi thẩm quyền, làm rõ những nội dung đã được kiểm chứng, giải thích những vấn đề người dân quan tâm. Không nên để khoảng trống thông tin kéo dài, tạo điều kiện cho suy diễn và tin đồn lan rộng.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần làm gương trong phát ngôn và sử dụng mạng xã hội; kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ; không tiếp tay lan truyền nội dung chưa rõ nguồn gốc; chủ động cung cấp thông tin hữu ích, có giá trị cho cộng đồng. Các tổ chức, đoàn thể, lực lượng tuyên truyền và những người có uy tín trong cộng đồng cần phát huy vai trò kết nối, đưa thông tin chính thống đến gần người dân bằng phương thức phù hợp, dễ tiếp nhận.

Để điều tốt đẹp trở thành dòng thông tin chủ đạo

Những giá trị tốt đẹp không nằm ở đâu xa, mà hiện diện ngay trong những hành động bình dị của con người Lâm Đồng mỗi ngày. Đó là việc làm của 2 anh Võ Quang Hoàng và Ngô Hữu Hiệp - cán bộ Tổ Trật tự Công an phường Xuân Trường - Đà Lạt đã có hành động kịp thời hỗ trợ, đưa người bị nạn đi cấp cứu. Vào ngày 3/4/2026, Hoàng và Hiệp được lãnh đạo đơn vị phân công nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn, khi tới trước cổng nhà thờ Đa Lộc thì phát hiện một người đàn ông điều khiển phương tiện có biểu hiện chạy xe loạng choạng, không làm chủ được tay lái và ngã xuống lề đường. Sau khi phát hiện sự việc trên, 2 anh đã đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của người gặp nạn. Qua trao đổi, người đàn ông tên Bùi Đức Báu, sinh năm 1977, cư trú tại tổ dân phố Đa Thọ, phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết: bản thân cảm thấy mệt mỏi, khó thở, tay chân run rẩy, đứng không vững. Nhận thấy dấu hiệu bất thường về sức khỏe, 2 cán bộ công an đã nhanh chóng hỗ trợ, đưa ông Báu đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu, đồng thời liên hệ, thông báo cho gia đình ông Báu biết.

Nhờ được phát hiện và đưa đến cơ sở y tế xử lý nhanh chóng, ông Báu được các y, bác sĩ chẩn đoán, cấp cứu kịp thời khi bị nhồi máu cơ tim, qua đó thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Việc phát hiện sớm còn góp phần ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đáng tiếc. Đằng sau hành động ấy thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm đến an toàn của người khác trong cuộc sống.

Công an phường Đông Gia Nghĩa trao trả tài sản cho người dân đánh rơi

Một câu chuyện khác tuy nhỏ bé nhưng giàu sức lay động đến từ 2 học sinh lớp 1A, Trường Tiểu học Trại Mát, là em Nguyễn Lê Khánh Ngọc và em Trần Gia Huy. Ngày 30/3/2026, trong lúc đi chơi tại khu vực chợ Trại Mát, phường Xuân Trường - Đà Lạt, 2 em nhặt được một chiếc ví do người dân đánh rơi. Thay vì giữ lại, 2 em đã đến trụ sở Công an phường Xuân Trường - Đà Lạt trình báo, nhờ lực lượng công an tìm cách trả lại tài sản cho người đánh mất. Ở lứa tuổi còn rất nhỏ, hành động của Ngọc và Huy cho thấy ý thức trung thực, không tham của rơi. Giá trị của câu chuyện không nằm ở tài sản lớn hay nhỏ, mà ở sự lựa chọn đúng đắn của 2 em khi đứng trước một tình huống rất đời thường.

Những nghĩa cử đẹp ấy tiếp tục được nối dài bằng những câu chuyện mới tại Lâm Đồng trong tháng 9/2026. Anh Trần Văn Tưởng, chủ Tiệm bánh Su Su tại Di Linh, bất ngờ nhận được 1 tỷ đồng trong tài khoản từ một giao dịch chuyển khoản lạ. Sau nửa tháng chờ đợi nhưng không thấy người chuyển tiền liên hệ, anh Tưởng đã chủ động tìm đến Công an xã Di Linh trình báo. Với sự phối hợp của lực lượng công an và ngân hàng, số tiền được xác minh và hoàn trả đầy đủ cho người chuyển nhầm.

Chị Đỗ Thị Cẩm Y (phường Phước Hội) trao trả tài sản cho người mất

Cũng trong tháng 9/2026, chị Lê Thị Sâm, trú tại phường Lang Biang - Đà Lạt, nhận được 127 triệu đồng do anh Nguyễn Thành Long chuyển khoản nhầm. Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Sâm đã phối hợp với Công an phường Lang Biang - Đà Lạt và nhân viên ngân hàng hoàn tất thủ tục chuyển trả toàn bộ số tiền cho chủ sở hữu. 1 tỷ đồng, 127 triệu đồng - những con số đủ lớn để đặt ra phép thử về lòng trung thực và ý thức tôn trọng tài sản của người khác. Nhưng điều đáng nói hơn cả là cách những người trong cuộc lựa chọn ứng xử. Không xem khoản tiền bất ngờ nhận được là tài sản của mình, họ chủ động tìm đến cơ quan chức năng, phối hợp xác minh và hoàn trả đúng người. Sự tự giác ấy cho thấy những chuẩn mực đạo đức tốt đẹp vẫn được gìn giữ và thể hiện bằng hành động cụ thể trong đời sống thường ngày.

Khi người tốt được ghi nhận, hành động đẹp được lan tỏa và những chuẩn mực ứng xử tích cực được khuyến khích, cộng đồng có thêm những điểm tựa để xây dựng niềm tin, củng cố sự gắn kết và chủ động đẩy lùi những biểu hiện ích kỷ, vô cảm.