Lan tỏa điển hình học tập và thực hành theo gương Bác

Sát sao với công việc

Bà Lê Thị Điểm, nguyên Bí thư Chi bộ khu phố Phước Hải, phường Long Thành luôn tâm niệm: “Làm được gì có lợi cho người dân thì hết sức cố gắng”. Do đó khi còn làm Bí thư Chi bộ khu phố Phước Hải, bà chọn cách bắt đầu công việc bằng việc lắng nghe, sâu sát đời sống nhân dân và cái gì giải quyết được, bà cố gắng hết mình.

Bà Phạm Hà Thu, Phó Bí thư Chi bộ Khu công nghiệp Hố Nai, Tổng vụ - Giám đốc tài chính Công ty TNHH Lunji Vina (hàng trước, bìa phải) tổ chức Tết Trung thu năm 2026 cho thiếu nhi phường Long Bình. Ảnh: NVCC

Quá trình công tác, bà để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong đảng viên chi bộ và quần chúng nhân dân bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như: ủng hộ hàng chục triệu đồng giúp đỡ 2 đảng viên bị tai biến; các đảng viên bị bệnh, hoặc người thân của đảng viên qua đời, chi bộ đều thăm hỏi, động viên kịp thời. Ngoài ra, bà thường xuyên nắm bắt tình hình đảng viên trẻ, nhất là đảng viên đi làm xa nhà, làm việc tự do, động viên đảng viên vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và luôn hỗ trợ để họ hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên.

Đối với các vấn đề của khu phố, bà và chi bộ cùng ban nhân dân khu phố luôn quan tâm công tác an sinh xã hội, vận động các nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, quà tặng cho thanh niên lên đường nhập ngũ... Thời gian qua, bà và chi bộ đã vận động và trao tặng 489 phần quà cho các trường hợp trên vào dịp lễ, Tết với tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng và 29 triệu đồng; trao 39 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 52 triệu đồng. Đặc biệt, bà đã hướng dẫn giúp người dân làm các thủ tục vay các nguồn vốn phát triển kinh tế gần 4 tỷ đồng...

Với những cách làm trên, hằng năm, Chi bộ khu phố Phước Hải được xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bản thân bà Lê Thị Điểm được UBND thành phố tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Từ ngày 1-7-2026, thực hiện việc sáp nhập khu phố, bà Lê Thị Điểm chuyển giao nhiệm vụ bí thư chi bộ khu phố cho cán bộ khác, nhưng bà luôn nỗ lực phấn đấu cùng tập thể xây dựng chi bộ vững mạnh.

Nỗ lực vươn lên trong học tập, công tác

“Với người bình thường để học tập và làm việc đạt kết quả tốt phải rất cố gắng. Đối với người khuyết tật, việc này càng khó gấp mấy lần”- bà Nguyễn Thị Hương, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Gia đình người khuyết tật Phước Long chia sẻ.

Bà Hương kể: “Lên 4 tuổi, sau những cơn sốt kéo dài, tôi bị bại liệt chân trái. Học xong lớp 12, do sức khỏe không tốt, tôi được gia đình cho học nghề đánh máy chữ. Năm 1989, tôi được nhận vào làm việc ở Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước trước đây. Quá trình công tác, để đáp ứng yêu cầu công việc, tôi tiếp tục học đại học. Sau 36 năm công tác, ngày 1-7-2025, tôi nghỉ hưu”.

Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thương người như thể thương thân”, bà Hương thấu hiểu sự vất vả của những người đồng cảnh ngộ. Năm 2017, bà Hương đã tham mưu Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Phước Long thành lập CLB Gia đình người khuyết tật Phước Long do bà làm chủ nhiệm. Nay CLB có 26 thành viên. Các thành viên CLB được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho người khuyết tật và tham gia các hội thi dành cho người khuyết tập do tỉnh Bình Phước trước đây tổ chức. Từ đó giúp người khuyết tập sống lạc quan, yêu đời.

Không chỉ chăm lo về tinh thần, bà Hương còn kết nối các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ người khuyết tật sinh kế làm ăn. Bà đã vận động tạo nguồn quỹ hơn 10 triệu đồng để các thành viên vay không tính lãi (từ 3-5 triệu đồng/người). Nhờ nguồn vốn này, nhiều hội viên khuyết tật đã có thể buôn bán nhỏ như: bán rau, bán trứng, bán vé số... tự tạo thu nhập, vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Trong đó, bà đã vận động một công ty hỗ trợ xe ép nước mía cho một thành viên khuyết tật, giúp chị có thêm thu nhập nuôi con.

Hiện nay, bà Nguyễn Thị Hương là Ủy viên Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo thành phố Đồng Nai; đồng thời là Chủ nhiệm CLB Người khuyết tật Bình Phước thành lập vào tháng 7-2026. Năm 2026, bà được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công việc nào cũng tròn vai

Một mình đảm nhận rất nhiều chức vụ công tác: Phó Bí thư Chi bộ Khu công nghiệp Hố Nai; Tổng vụ - Giám đốc tài chính, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Lunji Vina; Tổ trưởng Hội Phụ nữ khu phố 8 phường Long Bình... Nhiệm vụ nào bà Phạm Hà Thu cũng hoàn thành tốt.

Bà Nguyễn Thị Hương (thứ 2, từ trái qua), Chủ nhiệm Câu lạc bộ Gia đình người khuyết tật Phước Long trao quà Tết năm 2026 cho các hội viên.

Bà Phạm Hà Thu bày tỏ: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở nhận thức mà phải cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Là đảng viên và là Chủ tịch Công đoàn công ty, tôi thường xuyên tuyên truyền cho đoàn viên biết nhận thức đúng đắn về Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng dẫn, giúp đỡ đoàn viên, người lao động trong công ty phấn đấu vào Đảng. Mới đây, Chi bộ Khu Công nghiệp Hố Nai đã kết nạp vào Đảng 2 cán bộ quản lý đang làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Khi xây dựng các chính sách lương, thưởng, phúc lợi cho người lao động, bà Thu luôn đề xuất ban giám đốc ban hành các chính sách có lợi nhất cho người lao động, như đề xuất bữa ăn giữa ca cho công nhân từ 20 ngàn đồng lên 30 ngàn đồng. Bà Thu còn tích cực kêu gọi quyên góp giúp đỡ cho đảng viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo, gặp khó khăn đột xuất để họ yên tâm gắn bó, làm việc hiệu quả cho công ty.

Bên cạnh công việc chuyên môn, bà Thu cũng tham gia hoạt động thiện nguyện tại địa phương như: hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các cơ sở từ thiện tại địa phương; tham gia nấu ăn và vận động đóng góp cho nhóm thiện nguyện nấu ăn miễn phí để phát cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất...

Thông tin từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, sau 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai đã biểu dương, khen thưởng 7.388 gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác; trong đó có 2.350 tập thể và 5.059 cá nhân.

Thông tin từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Đồng Nai hiện có 3.854 mô hình học tập và làm theo Bác từ cấp thành phố đến cấp cơ sở được nhân rộng, lan tỏa.

Việc học tập và làm theo Bác được các cấp ủy, cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ với việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm; giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân. Bằng quyết tâm, sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy các cấp, Đồng Nai luôn nằm trong tốp đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu hút đầu tư trong và ngoài nước.