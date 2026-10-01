Lan tỏa di sản Ninh Bình tới bạn bè quốc tế

Tham gia đoàn có ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, đại diện các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đại diện một số bộ, ngành, lãnh đạo, chuyên gia Trung tâm Di sản thế giới, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội.

Các đại biểu xem video giới thiệu về quần thể danh thắng Tràng An, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Tại quần thể danh thắng Tràng An, đoàn được giới thiệu về những giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với bảo đảm sinh kế cho cộng đồng. Đoàn cũng tìm hiểu định hướng xây dựng hồ sơ đề cử “Cảnh quan Văn hóa - Sinh thái Voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc”, đồng thời trải nghiệm cảnh quan Tràng An bằng thuyền.

Đặc biệt, quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới là một trong những điểm nhấn quan trọng trong hành trình quảng bá hình ảnh Ninh Bình ra quốc tế. Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên độc đáo, Tràng An còn cho thấy cách thức kết hợp giữa bảo tồn các giá trị di sản với phát triển kinh tế du lịch.

Đoàn đại biểu tham quan quần thể danh thắng Tràng An

Thông qua các hoạt động tham quan, khảo sát và trao đổi chuyên môn, Ninh Bình có thêm cơ hội giới thiệu tới bạn bè quốc tế một hệ thống giá trị di sản đa dạng, trong đó nổi bật là sự kết nối giữa thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và đời sống cộng đồng. Đây cũng là dịp để địa phương chia sẻ kinh nghiệm trong bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch bền vững, tạo sinh kế và nâng cao vai trò của người dân trong gìn giữ các giá trị di sản.

Đây cũng là dịp để đoàn khách quốc tế tìm hiểu, khảo sát và trao đổi về những giá trị nổi bật của khu vực Tam Chúc, đặc biệt trong mối liên hệ giữa di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học; góp phần lan tỏa những giá trị của Tam Chúc đến cộng đồng trong nước và quốc tế. Đồng thời, sự kiện góp phần tăng cường quan hệ phối hợp giữa tỉnh Ninh Bình với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Trung tâm Di sản thế giới UNESCO, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, các cơ quan tư vấn, chuyên gia và các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực di sản.