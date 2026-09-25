Lan tỏa đến thế hệ trẻ lối sống xanh và phát triển bền vững

Đại diện Ban Tổ chức cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Festival tân sinh viên chuyển đổi xanh 2026. (Ảnh: TẠ HẢI)

Phát biểu ý kiến khai mạc sự kiện, Tổng Biên tập Báo Xây dựng Nguyễn Thị Hồng Nga khẳng định, chuyển đổi xanh không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện diện trong cuộc sống thường ngày của mỗi người. Đó có thể là một chiếc xe điện thay thế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, một trạm sạc mới trên phố hay đơn giản là lựa chọn của sinh viên về chiếc xe đầu tiên đồng hành trong những năm tháng đại học.

“Với hàng triệu người Việt Nam, xe máy không chỉ là phương tiện đi lại mà còn gắn với việc học tập, lao động, khởi nghiệp và kết nối cuộc sống. Quá trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện không đơn thuần là thay đổi một phương tiện giao thông, mà còn là bước chuyển trong tư duy và cách thức xây dựng các đô thị xanh, hiện đại, bền vững hơn. Chuyển đổi xanh sẽ rất khó thành công nếu chỉ dựa vào chính sách Nhà nước hay nỗ lực từ doanh nghiệp, mà cần bắt đầu từ sự lựa chọn và hành động của mỗi cá nhân. Trong hành trình ấy, sinh viên là một trong những lực lượng quan trọng nhất tạo nên sự thay đổi”, bà Nguyễn Thị Hồng Nga nhấn mạnh.

Tại sự kiện này, bên cạnh tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu về xe điện, các sinh viên, những người tham gia chương trình có thể nêu ra các câu hỏi thiết thực để các chuyên gia giải đáp, nhằm góp phần xây dựng một hệ thống giao thông xanh hơn trong tương lai.

Ban Tổ chức tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu, các đơn vị đồng hành cùng Festival tân sinh viên chuyển đổi xanh. (Ảnh: Tạ Hải)

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thanh Huyền, Trưởng ban Công tác sinh viên (Đại học Bách khoa Hà Nội), Festival tân sinh viên chuyển đổi xanh là một chương trình giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa nhận thức và hành động về lối sống xanh, giao thông xanh và phát triển bền vững trong thế hệ trẻ. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội là một nội dung quan trọng trong quá trình đào tạo, hình thành và phát triển toàn diện mỗi sinh viên.

Đặc biệt, nhận thức về di chuyển xanh, giao thông xanh cần được hình thành ngay từ những ngày đầu các tân sinh viên bước vào môi trường đại học-nơi các em bắt đầu xây dựng thói quen, lựa chọn và lối sống sẽ đồng hành trong suốt những năm tháng tuổi trẻ. Hình thành thói quen di chuyển xanh không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe của mỗi cá nhân mà còn góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm, hướng tới xây dựng một Hà Nội xanh, sạch và văn minh hơn.

Các đại biểu trải nghiệm thực tế tại các gian hàng trong khuôn khổ Festival tân sinh viên chuyển đổi xanh. (Ảnh: Tạ Hải)

Trong dịp này, Đại học Bách khoa Hà Nội, Báo Xây dựng cũng tổ chức tọa đàm “Xe máy điện - Từ chính sách, công nghệ đến an toàn và hiệu quả sử dụng”. Theo thông tin tại tọa đàm, hiện nay, Nhà nước đã tạo lập hành lang pháp lý cơ bản đầy đủ và hoàn thiện, tạo điều kiện cho xe điện phát triển và sử dụng nhiều trong cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Phương Hiền, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược đào tạo cán bộ xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, Chính phủ đã phê duyệt định hướng về lộ trình chuyển đổi xanh ngành giao thông vận tải, hiện thực hóa cam kết của Việt Nam tại COP 26, cắt giảm phát thải hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Trong lĩnh vực đường bộ, qua gần 5 năm triển khai, Nhà nước đã tạo lập hành lang pháp lý cơ bản đầy đủ và hoàn thiện, tạo điều kiện cho xe điện phát triển và sử dụng nhiều trong cuộc sống.

Đến năm 2026, toàn quốc có khoảng 6,3 triệu ô-tô; trong đó có gần 400.000 ô-tô điện, chiếm hơn 6%, trong đó 97% là ô-tô chạy xăng. Nếu tính về các loại phương tiện sử dụng thì taxi là khối chuyển đổi nhanh nhất và nhiều nhất, cả nước có hơn 61.000 xe taxi điện trên tổng số 86.000 xe taxi. Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu chuyển đổi taxi điện với tỷ lệ gần 91%.

Bà Nguyễn Thị Phương Hiền, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược đào tạo cán bộ xây dựng (Bộ Xây dựng). (Ảnh: Tạ Hải)

Với xe máy, hiện nay chưa quy định lộ trình bắt buộc, nhưng với những nỗ lực truyền thông và các cơ quan liên quan, kết quả đạt được khá tích cực. Hiện nay, trong khoảng 78 triệu xe máy đăng ký có khoảng 3,5-4,1 triệu xe hai bánh sử dụng điện lưu hành. Như vậy, tốc độ tăng trưởng nhanh xe điện khá nhanh, đặc biệt trong năm 2025-2026. Trong năm 2026 cứ 100 xe máy bán ra thì 28-30 là xe máy điện. Song song với đó, trạm sạc cũng phát triển rất nhanh. Đến nay, toàn quốc có hơn 15.000 điểm sạc, hơn 150.000 cổng sạc và hàng chục nghìn tủ đổi pin. Giai đoạn sắp tới, quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra rất nhanh và mạnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đàm Hoàng Phúc, Đại học Bách khoa Hà Nội nêu quan điểm, để thúc đẩy chuyển đổi xanh và giảm phát thải trong giao thông, cần tập trung vào “3 chữ C”, gồm chuyển đổi hành vi, thay đổi những thói quen đi lại, sử dụng phương tiện; cơ sở hạ tầng (hạ tầng cũng phải thay đổi, nhất là hạ tầng trạm sạc và các dịch vụ) và cuối cùng là chính sách phù hợp để khuyến khích cá nhân, doanh nghiệp tham gia và thúc đẩy quá trình chuyển đổi. Ba yếu tố này phải được triển khai đồng bộ, nếu không, quá trình chuyển đổi sẽ trở nên khập khiễng, thiếu hiệu quả…