Lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' từ áng thơ 'Nhà tình nghĩa'
Tác phẩm “Nhà tình nghĩa” của tác giả Quản Minh Cường, lan tỏa hơi ấm tình người, tình làng nghĩa xóm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với những người có công với cách mạng.
Từ những mái nhà tình nghĩa được dựng xây bằng sự chung tay của cộng đồng, bài thơ Nhà tình nghĩa của tác giả Quản Minh Cường lan tỏa hơi ấm tình người, tình làng nghĩa xóm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Qua hình ảnh những ngôi nhà mới ngập tràn niềm vui, tác phẩm gợi lên vẻ đẹp của sự sẻ chia, tinh thần đoàn kết và tấm lòng trân trọng dành cho những gia đình có công với cách mạng.
Với lời thơ mộc mạc, chân thành, tác giả gửi gắm thông điệp về đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những hình ảnh gần gũi với đời sống. Lòng biết ơn không chỉ được thể hiện qua những lời tri ân, mà còn hiện diện trong từng việc làm thiết thực, trong sự quan tâm, đùm bọc và trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.
Mỗi mái nhà tình nghĩa được dựng xây không chỉ mang đến niềm vui cho một gia đình, mà còn vun đắp tình làng nghĩa xóm, làm sáng đẹp thêm truyền thống nhân ái của dân tộc. Từ những nghĩa cử bình dị ấy, tình yêu quê hương, đất nước và lòng biết ơn những người đã hy sinh, cống hiến vì Tổ quốc tiếp tục được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ.
NHÀ TÌNH NGHĨA
Đêm đông giá rét thấu xương
Gió lùa khe cửa, tai ương mưa tràn
Mái dột nước chảy gầm bàn
Trời hanh rọi chiếu chiếc màn đỏ au
Bức ảnh liệt sĩ phai màu
Ánh nhìn day dứt mong cầu đổi thay
Cuộc đời còn lắm đắng cay
Gian nan, khổ cực tháng ngày trải qua
Chiến tranh mất mát xót xa
Ươm mầm cây trái bài ca thanh bình
Long đong gian khó quanh mình
Rất cần chăm sóc, chân tình nghĩa nhân
Mái tranh nay thắm tình thân
Trao niềm nồng ấm, quây quần bên nhau
Bao nhiêu vất vả niềm đau
Đến nay khép lại, sắc màu bừng tươi
Bạn bè chung sức chung đời
Gia đình, hàng xóm góp lời dựng xây
Tình làng nghĩa xóm sum vầy
Bao năm mong đợi, giờ đây hoàn thành
Tường vôi, gạch đỏ, sơn xanh
Mái hồng ngói mới an lành chung vui
Tấm lòng da diết bùi ngùi
Hân hoan nhận lại ngọt bùi sẻ chia
Ô kìa nước mắt đầm đìa
Nụ cười hạnh phúc, sẻ chia chan hoà
Nhà nhỏ thắm nghĩa nở hoa
Cùng nhau cất tiếng lời ca ân tình
Đất nước đẹp xinh thanh bình,
Mãi ghi ơn nghĩa, thắm tình non sông
Cuộc đời ngày một thành công
Mái nhà tình nghĩa ngóng trông ấm lòng.
Tác giả: Quản Minh Cường, viết nhân Lễ trao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ.
Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/lan-toa-dao-ly-uong-nuoc-nho-nguon-tu-ang-tho-nha-tinh-nghia-543736.html