Lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' từ áng thơ 'Nhà tình nghĩa'

Từ những mái nhà tình nghĩa được dựng xây bằng sự chung tay của cộng đồng, bài thơ Nhà tình nghĩa của tác giả Quản Minh Cường lan tỏa hơi ấm tình người, tình làng nghĩa xóm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. Qua hình ảnh những ngôi nhà mới ngập tràn niềm vui, tác phẩm gợi lên vẻ đẹp của sự sẻ chia, tinh thần đoàn kết và tấm lòng trân trọng dành cho những gia đình có công với cách mạng.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường- tác giả bài thơ trò chuyện cùng Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thuộc.

Với lời thơ mộc mạc, chân thành, tác giả gửi gắm thông điệp về đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những hình ảnh gần gũi với đời sống. Lòng biết ơn không chỉ được thể hiện qua những lời tri ân, mà còn hiện diện trong từng việc làm thiết thực, trong sự quan tâm, đùm bọc và trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.

Mỗi mái nhà tình nghĩa được dựng xây không chỉ mang đến niềm vui cho một gia đình, mà còn vun đắp tình làng nghĩa xóm, làm sáng đẹp thêm truyền thống nhân ái của dân tộc. Từ những nghĩa cử bình dị ấy, tình yêu quê hương, đất nước và lòng biết ơn những người đã hy sinh, cống hiến vì Tổ quốc tiếp tục được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ.

NHÀ TÌNH NGHĨA

Đêm đông giá rét thấu xương

Gió lùa khe cửa, tai ương mưa tràn

Mái dột nước chảy gầm bàn

Trời hanh rọi chiếu chiếc màn đỏ au

Bức ảnh liệt sĩ phai màu

Ánh nhìn day dứt mong cầu đổi thay

Cuộc đời còn lắm đắng cay

Gian nan, khổ cực tháng ngày trải qua

Chiến tranh mất mát xót xa

Ươm mầm cây trái bài ca thanh bình

Long đong gian khó quanh mình

Rất cần chăm sóc, chân tình nghĩa nhân

Mái tranh nay thắm tình thân

Trao niềm nồng ấm, quây quần bên nhau

Bao nhiêu vất vả niềm đau

Đến nay khép lại, sắc màu bừng tươi

Bạn bè chung sức chung đời

Gia đình, hàng xóm góp lời dựng xây

Tình làng nghĩa xóm sum vầy

Bao năm mong đợi, giờ đây hoàn thành

Tường vôi, gạch đỏ, sơn xanh

Mái hồng ngói mới an lành chung vui

Tấm lòng da diết bùi ngùi

Hân hoan nhận lại ngọt bùi sẻ chia

Ô kìa nước mắt đầm đìa

Nụ cười hạnh phúc, sẻ chia chan hoà

Nhà nhỏ thắm nghĩa nở hoa

Cùng nhau cất tiếng lời ca ân tình

Đất nước đẹp xinh thanh bình,

Mãi ghi ơn nghĩa, thắm tình non sông

Cuộc đời ngày một thành công

Mái nhà tình nghĩa ngóng trông ấm lòng.

Tác giả: Quản Minh Cường, viết nhân Lễ trao nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ.