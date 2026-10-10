Lan tỏa đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' trong ngày kỷ niệm 72 năm Giải phóng Thủ đô

Các đại biểu làm lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền thờ Quốc Tổ. Ảnh: H.L

Tôn vinh tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Chiều 10-10, tại Khu Nghi lễ thờ Tổ thuộc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng đã diễn ra. Sự kiện là hoạt động ý nghĩa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thành kính tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc và lan tỏa truyền thống đại đoàn kết của 54 dân tộc Việt Nam tại không gian văn hóa tín ngưỡng tâm linh Khu Nghi lễ thờ Tổ.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền thờ Quốc Tổ đã được cử hành trang trọng theo đúng nghi thức truyền thống. Đi đầu đoàn diễu hành là đội Tiêu binh rước Quốc kỳ và cờ Hội. Tiếp nối là đội lễ, đội rước cờ con Lạc cháu Hồng, đoàn nghi trượng và đoàn kiệu rước lễ vật…

Nghi thức rước tại đền thờ Quốc Tổ. Ảnh: H.L

Đoàn rước kiệu và hương hoa. Ảnh: H.L

Trong không gian linh thiêng, đoàn đại biểu cùng các nghệ nhân và đông đảo đồng bào đại diện cho 54 dân tộc đã thực hiện các nghi thức rước lễ, dâng lễ vật, dâng hoa và thắp hương tri ân công đức các Vua Hùng.

Phát biểu tại lễ dâng hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Trung Hiếu nhấn mạnh, cội nguồn luôn là một điểm tựa tinh thần sâu sắc trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam. Từ truyền thuyết các Vua Hùng dựng nước, cha ông ta đã trao truyền cho các thế hệ một đạo lý giản dị mà bền vững: “Uống nước nhớ nguồn”, là sự tri ân đối với các bậc tiền nhân, đồng thời cũng là lời nhắc nhở mỗi thế hệ hôm nay phải có trách nhiệm gìn giữ những giá trị đã làm nên bản sắc và sức mạnh của dân tộc.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Trung Hiếu phát biểu. Ảnh: H.L

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là một biểu tượng đặc biệt của ý thức về nguồn cội và tinh thần cộng đồng của người Việt, đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2012.

Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có vị trí và ý nghĩa đặc biệt trong không gian văn hóa của “Ngôi nhà chung” 54 dân tộc Việt Nam. Việc hình thành không gian văn hóa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tại nơi hội tụ, giới thiệu và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam tạo nên một điểm kết nối giàu ý nghĩa: từ cội nguồn chung của dân tộc đến sự đa dạng, phong phú của các cộng đồng văn hóa đang cùng chung sống trên đất nước Việt Nam.

Các đại biểu và nhân dân tham gia lễ rước và dâng hương tới các Vua Hùng tại Đền thờ Quốc Tổ. Ảnh: H.L

Đa dạng hoạt động văn hóa

Cùng với không khí thiêng liêng của lễ dâng hương, không gian Quảng trường Hùng Vương và Khu Nghi lễ thờ Tổ trong hai ngày 10 và 11-10 đã trở thành ngày hội trình diễn văn hóa nghệ thuật dân gian quy mô và sinh động.

Đoàn đại biểu, nghệ nhân và đồng bào đến từ Phú Thọ mang tới những loại hình nghệ thuật dân gian gắn với quê hương Đất Tổ như hát Xoan, hát Ghẹo cùng các hoạt động giao lưu văn hóa.

Nghệ nhân đến từ Phú Thọ mang tới những loại hình nghệ thuật dân gian gắn với quê hương Đất Tổ như hát Xoan. Ảnh: H.L

Cùng với đó là sự tham gia của đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất cực Nam Tổ quốc, cùng với đồng bào các dân tộc đang hoạt động tại Làng giao lưu văn hóa, tạo nên không gian kết nối “Chung dòng máu Lạc Hồng”.

Đến với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong dịp này, người dân và du khách còn được tham gia vào nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, di sản và ẩm thực phong phú.

Giới thiệu di sản văn hoá phi vật thể hát Xoan tới đông đảo nhân dân và du khách. Ảnh: H.L

Tại không gian Nghi Môn thuộc Khu Nghi lễ thờ Tổ, du khách được trực tiếp thực hành làm bánh chưng, bánh giầy, đồng thời theo dõi và tham gia thi đấu cờ người tại Quảng trường Hùng Vương.

Không gian sự kiện còn có trưng bày, triển lãm ảnh “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” với khoảng 100 ảnh, pa-nô giới thiệu quá trình xây dựng Khu Nghi lễ thờ Tổ, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hoạt động văn hóa của cộng đồng các dân tộc và kết nối di sản văn hóa.

Thi cờ người - môn thể thao dân gian của người Việt, mang đến không khí sôi nổi, hấp dẫn. Ảnh: H.L

Bên cạnh đó là không gian văn hóa, ẩm thực Hà Nội, giới thiệu nghệ thuật truyền thống, sản phẩm làng nghề và ẩm thực tiêu biểu của Thủ đô; không gian trải nghiệm đặc sản, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của Hà Nội, Phú Thọ và các địa phương.

Tham gia chuỗi hoạt động “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”, nhiều du khách bày tỏ sự thích thú trước không gian văn hóa đậm đà bản sắc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Chị Nguyễn Thị Thủy (Ba Vì) chia sẻ, chuỗi hoạt động tôn vinh tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương rất có ý nghĩa trong việc giáo dục truyền thống tới thế hệ trẻ, đồng thời mang đến nhiều không gian văn hóa dân gian độc đáo, hấp dẫn cho du khách.

Trải nghiệm làm bánh giầy cùng các nghệ nhân. Ảnh: H.L

Du khách hào hứng với các hoạt động văn hoá, nghệ thuật tại sự kiện. Ảnh: H.L

Thông qua chuỗi hoạt động, sự kiện góp phần phát huy giá trị Khu Nghi lễ thờ Tổ, tăng cường kết nối các giá trị di sản giữa Hà Nội với các địa phương, đồng thời tạo thêm sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh, thúc đẩy các hành trình về nguồn gắn với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, góp phần đưa di sản đến gần hơn với người dân và du khách.