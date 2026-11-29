Giữa không gian thanh tịnh, chùa Bụt Moọc (xã Thạch Khê) trở thành sân tập võ cổ truyền, thu hút đông đảo thanh thiếu niên địa phương. Với mong muốn tạo thêm môi trường rèn luyện thể chất, tinh thần cho trẻ em địa phương, đầu tháng 8/2026, Đại đức Thích Ngộ Tiến - Trụ trì chùa Bụt Moọc đã tâm huyết, vận động một số tổ chức, cá nhân cùng đồng hành, khai giảng lớp học võ cổ truyền ngay trong khuôn viên nhà chùa.

Sau giờ học, các em nhỏ hào hứng tập trung tại sân chùa, sẵn sàng bước vào buổi tập với tinh thần nghiêm túc và đầy nhiệt huyết. Đến nay, lớp học đã thu hút hơn 30 em tham gia, với độ tuổi từ 8 đến 15.

Niềm say mê giúp các em kiên trì vượt qua khó khăn, từng bước chinh phục những bài quyền mới.

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Từng thế đứng, động tác được người hướng dẫn chỉ bảo tận tình, giúp các em làm quen với võ thuật cổ truyền và rèn luyện kỹ thuật căn bản. Em Nguyễn Phi Hổ (Trường THCS Thạch Khê) chia sẻ: Đến lớp võ, em được học những bài quyền, động tác mới. Tại đây, ngoài được rèn luyện sức khỏe, em còn học được tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tự tôn.

Không chỉ học cách ra đòn, các võ sinh còn được hướng dẫn kiểm soát động tác, giữ bình tĩnh và sử dụng võ thuật đúng mục đích, góp phần hình thành ý thức tự bảo vệ bản thân.

Những bài quyền không chỉ giúp nâng cao thể lực mà còn đòi hỏi sự tập trung, phối hợp nhịp nhàng và tinh thần kiên trì trong từng động tác. Võ sư Nguyễn Tống Hoạt chia sẻ: "Điều quan trọng nhất khi dạy võ cho các em nhỏ không chỉ là kỹ thuật mà còn là đạo đức võ thuật. Các em phải biết tôn trọng thầy cô, đoàn kết với bạn bè, tuyệt đối không sử dụng võ để bắt nạt hay gây tổn thương người khác".

Những động tác còn chưa thật thuần thục đang dần trở nên chắc chắn, đẹp mắt hơn qua từng buổi tập.

Những kỹ thuật cơ bản của võ thuật cổ truyền như cách đứng tấn, di chuyển đến thực hiện các bài quyền...

... được võ sư hướng dẫn tận tình giúp các em thực hiện đúng kỹ thuật, hạn chế chấn thương và hình thành nền tảng vững chắc trong quá trình luyện tập.

Trong không gian thanh tịnh, lớp học võ dần trở thành không gian giáo dục kỹ năng, đạo đức và lối sống tích cực. Đại đức Thích Ngộ Tiến chia sẻ: "Mỗi buổi tập là dịp để nhà chùa gần gũi, động viên và hướng dẫn các em những điều hay, lẽ phải trong cuộc sống".

Từ sân chùa bình dị, những bài quyền đang góp phần gieo mầm đam mê, nuôi dưỡng ý chí và tinh thần thượng võ trong thế hệ trẻ.

Từ sân chùa Bụt Moọc, tinh thần thượng võ được lan tỏa qua những việc làm giản dị, góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin, sống có kỷ luật và trách nhiệm với cộng đồng.