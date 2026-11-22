Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai Cuộc vận động (CVĐ) “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với thực tế tại địa phương. Qua đó, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn và chung tay xây dựng nông thôn mới.

Đa dạng cách làm từ cơ sở

Phụ nữ thôn Trung Nam, xã Diên Khánh dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Các tiêu chí của CVĐ tập trung vào “5 không”, gồm: Không đói nghèo, không bạo lực, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học, không lãng phí, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; “3 sạch” gồm: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; “3 an” gồm: An toàn, an tâm, an sinh. Tại xã Diên Khánh, các cấp hội chú trọng gắn thực hiện các tiêu chí của CVĐ với xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới… Trong đó, vận động 6.014 hộ đăng ký thực hiện đạt tốt các tiêu chí, chiếm 80% số hộ; tích cực ra quân vệ sinh, chỉnh trang 16 tuyến đường; vận động người dân lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, duy trì các tuyến đường hoa, tuyến đường phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp, tuyên truyền phân loại rác tại nguồn. Các hoạt động “Mẹ đỡ đầu”, “Tiếp bước cho em đến trường” tiếp tục được duy trì, góp phần chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Tháng 6-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Diên Khánh thành lập mô hình “5 không, 3 sạch, 3 an” tại thôn Trung Nam với 50 thành viên tham gia. Bên cạnh được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, các thành viên còn hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Chi hội Phụ nữ thôn Trung Nam duy trì Tổ góp vốn xoay vòng không tính lãi, tạo điều kiện để hội viên có thêm nguồn vốn sản xuất, kinh doanh. Sau đợt mưa lũ cuối năm 2025 khiến cây trồng bị cuốn trôi, bà Nguyễn Thị Trùng (thôn Trung Nam) được hỗ trợ 10 triệu đồng từ nguồn vốn xoay vòng để mua giống, phân bón trồng rau má trên diện tích 1.300m². “Nhờ có nguồn vốn này, tôi có điều kiện khôi phục sản xuất. Rau má cho thu hoạch thường xuyên, giúp tôi có thêm thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống”, bà Trùng chia sẻ.

Phụ nữ xã Diên Khánh cùng chăm sóc tuyến đường hoa.

Qua rà soát, toàn xã Thuận Nam có 5.618/5.825 hộ đạt đủ 11 tiêu chí của CVĐ, đạt 96,45%. Theo bà Não Thị Thanh Thảo - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã, để nâng cao chất lượng CVĐ, hội đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực gắn với đời sống hội viên và cộng đồng dân cư. Trong đó, duy trì 2 câu lạc bộ “5 không, 3 sạch, 3 an”; xây dựng mô hình “Ngôi nhà xanh” gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và góp phần bảo vệ môi trường; duy trì tuyến đường hoa “sáng - xanh - sạch - đẹp”, 2 tuyến đường phụ nữ tự quản; tổ chức 15 đợt ra quân vệ sinh, làm sạch đường làng, ngõ xóm; phối hợp trồng 30 cây xà cừ tạo cảnh quan xanh... Hội còn thành lập 2 câu lạc bộ “Hộ gia đình nói không với ma túy” và tổ chức ký cam kết phòng, chống ma túy; thành lập Tổ truyền thông cộng đồng, tư vấn pháp luật góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng ngừa bạo lực gia đình, xây dựng gia đình an toàn, hạnh phúc.

Phụ nữ xã Thuận Nam thực hiện mô hình "Ngôi nhà xanh".

Tại các địa phương khác, các cấp hội chủ động lựa chọn cách làm phù hợp để đưa CVĐ đi vào chiều sâu. Trong đó, Hội LHPN xã Suối Dầu triển khai mô hình “Phụ nữ thực hiện 5 không, 3 sạch, 3 an gắn với an toàn thực phẩm”; Hội LHPN xã Nam Cam Ranh xây dựng mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”; Hội LHPN xã Hòa Trí triển khai các mô hình “Trao cần câu sinh kế - Đồng hành cùng phụ nữ vượt khó”, “1+1 và 3 cùng” góp phần hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế…

Tạo sức lan tỏa trong cộng đồng

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp trao học bổng cho trẻ em mồ côi.

Các cấp hội còn chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, lồng ghép CVĐ với các phong trào thi đua và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2026, toàn tỉnh có hơn 235.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động tuyên truyền; đăng ký, thực hiện 154 công trình, phần việc với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng; duy trì 235 mô hình, câu lạc bộ với hơn 1.500 hội viên tham gia. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh với 23 mô hình “Chi hội phụ nữ số”, “Gia đình số”, “Hòm thư số” và 315 tổ, nhóm trên không gian mạng. Bên cạnh đó, các cơ sở hội xây dựng 12 mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”…

Bà Nguyễn Hoàng Vân Hạ - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, điểm nổi bật trong triển khai CVĐ là sự chủ động, linh hoạt của các cấp hội trong lựa chọn nội dung, mô hình phù hợp với thực tế địa phương gắn các tiêu chí với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, năm 2026, toàn tỉnh có thêm 1.182 hộ gia đình đạt các tiêu chí, nâng tổng số hộ gia đình hội viên phụ nữ đạt tiêu chí CVĐ lên 239.080 hộ. Thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả, vận động hội viên, phụ nữ chủ động thực hiện các tiêu chí ngay từ mỗi gia đình. Qua đó, từng bước đưa CVĐ đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng an toàn, văn minh.