Lan tỏa cuộc thi "Thanh âm Việt Nam – Giai điệu cuộc sống"

Hòa chung trong không khí tưng bừng của cả nước hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-8/11/2026) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, những ngày này, người dân tỉnh Vĩnh Long đang đón mừng chuỗi sự kiện với nhiều đổi mới sáng tạo.