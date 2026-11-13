Lan tỏa cuộc thi "Thanh âm Việt Nam – Giai điệu cuộc sống"
Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, chiều nay, Ban tổ chức Cuộc thi “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống 2026” tổ chức hội nghị trực tuyến với 34 điểm cầu tại 34 tỉnh, thành phố. Hội nghị có sự tham gia của khoảng 30.000 tuyên truyền viên tại các tổ dân phố, khu dân cư trên cả nước, nhằm lan tỏa thông tin và vận động người dân tham gia cuộc thi.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lan-toa-cuoc-thi-thanh-am-viet-nam-giai-dieu-cuoc-song-246261113201049541.htm