Lan tỏa cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương' tại Hà Nội

Thiếu tướng Trần Văn Hậu tặng quà cho thương binh, bệnh binh trên địa bàn phường Tây Mỗ. Ảnh: Lam Giang

Trong chương trình, Thiếu tướng Trần Văn Hậu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiến hành tuyên truyền về tình hình an ninh biển, đảo; giới thiệu lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cho gần 250 cán bộ, đảng viên và nhân dân, kết hợp tặng 36 suất quà cho thương binh, bệnh binh trên địa bàn phường Tây Mỗ.

Cũng trong chương trình, Ban Tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” thu hút sự tham gia của 60 thí sinh đại diện cho gần 5.000 em học sinh đến từ 3 phân hiệu của Trường THCS Tây Mỗ. Cuộc thi diễn ra theo hình thức trắc nghiệm, lựa chọn phương án đúng - sai với các gói câu hỏi thông qua 4 phần thi: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và "Đặt mốc chủ quyền". Các câu hỏi xoay quanh nội dung kiến thức về biển đảo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, tác hại của ma túy, ảnh hưởng xấu của bạo lực học đường và cách phòng chống, tuyên truyền về truyền thống quê hương…

Đây là một trong những hoạt động công tác dân vận nổi bật của Bộ Tư lệnh Vùng với cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết về biển, đảo Việt Nam, các quy định của pháp luật của Việt Nam và quốc tế liên quan đến biển, đảo cho các thầy cô giáo, học sinh và nhân dân địa phương. Thông qua các hoạt động tuyên truyền sáng tạo này đã góp phần bồi đắp, xây dựng lòng yêu nước, tình yêu biển, đảo quê hương, nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong khuôn khổ chương trình của cuộc thi đã diễn ra các hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã trao tặng Trường THCS Tây Mỗ ti vi 65 inch; tặng 50 suất quà, 50 suất học bổng tiếng Anh EDUPIA và 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của nhà trường.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với thí sinh của cuộc thi. Ảnh: Lam Giang

Kết thúc cuộc thi, em Đỗ Hữu Minh Triết, học sinh lớp 8A1.10 đã giành giải Nhất. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 8 giải Khuyến khích cho các em học sinh đạt giải của cuộc thi. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng đã trao 25 giải bổ trợ trong cuộc thi vẽ tranh và làm video clip với chủ đề “Biển, đảo Tổ quốc và người chiến sĩ Cảnh sát biển”.

Đồng chí Nguyễn Đình Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ cho biết: Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” được tổ chức tại địa phương là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các em học sinh trên địa bàn về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, góp phần xây dựng lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương; nâng cao trách nhiệm công dân nói chung, thế hệ trẻ phường Tây Mỗ nói riêng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, góp phần cùng với Cảnh sát biển Việt Nam bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển trong tình hình mới.