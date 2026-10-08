Lan tỏa công nghệ số giúp phụ nữ kết nối và hội nhập

Từ những hoạt động thiết thực, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ trực tiếp đồng hành giúp hội viên nâng cao năng lực công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số vào đời sống, sản xuất, tạo nền tảng giúp phụ nữ kết nối và hội nhập.

* Khơi dậy tiềm năng sức sáng tạo

Cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ tại địa phương đã chủ động triển khai nhiều mô hình, giải pháp thiết thực, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên. Những định hướng được cụ thể hóa thành việc làm cụ thể gắn với tình hình thực tiễn của địa phương.

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Vị Tân thăm mô hình ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh của hội viên. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Tại Phường Cái Khế, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên, phụ nữ về vai trò và tầm quan trọng của phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo về chuyển đổi số. Các hoạt động nhằm khơi dậy tiềm năng sức sáng tạo, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của phụ nữ trong kỷ nguyên mới.

Chị Dương Thị Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cái Khế cho biết, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, từ cuối năm 2025 Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã ra mắt Chi hội phụ nữ số. Với mô hình này, chủ nhiệm sẽ là thành viên trong Ban thường vụ Hội, các Chi hội trưởng cùng đồng hành triển khai, lan tỏa các thông tin liên quan đến chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để chuyển đổi số, phổ biến tận cơ sở một cách nhanh chóng. Các Chi hội phụ nữ cũng tham gia vào tổ công nghệ số cộng đồng, từ đó lồng ghép triển khai song song các nội dung công tác Hội với các nội dung do Ủy ban nhân dân phường đề ra. Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ số để thanh toán; hướng dẫn cho phụ nữ kinh doanh có hỗ trợ vốn vay về thủ tục đăng ký kinh doanh, thanh toán qua mã QR, tham gia vận động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cập nhật sổ sức khỏe điện tử ở trên VNeID…

Còn tại phường An Bình, sau khi có chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã xây dựng 2 mô hình điển hình gồm "Vận động hội viên phụ nữ tham gia chuyển đổi số" và mô hình “3 cùng”.

Chị Nguyễn Thị Bích Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Bình chia sẻ: Đối với mô hình "Vận động hội viên phụ nữ tham gia chuyển đổi số", chúng tôi triển khai tại khu vực 4, phường An Bình, chị em phụ nữ sẽ tham gia nhóm chung của Hội về chuyển đổi số và các nhóm tại khu vực. Ngoài ra, Hội cũng vận động và tặng điện thoại cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn dịp ra mắt mô hình để chị em có điều kiện theo dõi nội dung triển khai nhằm thích nghi kịp với môi trường số. Một sáng kiến thiết thực nhằm đưa công nghệ số đến gần hơn với đời sống của hội viên và người dân là triển khai mô hình “3 cùng”. Với mô hình này, chúng tôi thành lập một nhóm gồm các chị em tiểu thương mua bán nhỏ lẻ để trao đổi, hoạt động với phương châm “cùng kinh doanh – cùng kết nối - cùng chuyển đổi số”. Qua triển khai bước đầu, các mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, các chị em tích cực tham gia.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Bình sẽ tiếp tục theo dõi, hướng dẫn thực hiện các mô hình trên. Đồng thời, Hội tổ chức các buổi trao đổi, tập huấn nhỏ tại các kỳ sinh hoạt để chị em tiếp cận công nghệ số, nghiên cứu, thành lập một số mô hình đặc thù nhằm kết nối hội viên qua nền tảng số nhằm thực hiện mục tiêu phổ cập công nghệ số, tạo thói quen ứng dụng chuyển đổi số vào hoạt động hằng ngày.

* Nâng cao năng lực số toàn hệ thống

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, thời gian qua, nhiều mô hình mới về chuyển đổi số, bình dân học vụ số được hình thành, góp phần nâng cao năng lực số cho phụ nữ và cộng đồng. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã ra mắt mô hình “Mỗi cán bộ Hội - một trợ lý ảo” bước đầu hình thành đội ngũ nòng cốt hỗ trợ cán bộ hội ứng dụng AI vào tham mưu, quản lý, tuyên truyền và tổ chức hoạt động, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn hệ thống. Đây là mô hình mới, thể hiện tinh thần đổi mới, thích ứng nhanh với yêu cầu chuyển đổi số và được kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội trong thời gian tới.

Thông qua tập huấn, các hội viên tiếp cận kiến thức, ứng dụng vào công tác hội tại cơ sở và phục vụ sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024, các cấp Hội đã chủ động xây dựng và ra mắt nhiều mô hình mới, phù hợp với đặc thù địa phương, góp phần cụ thể hóa nội dung chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong phong trào phụ nữ. Tiêu biểu như việc thành lập các mô hình “Chi hội phụ nữ chuyển đổi số”, “tổ kinh doanh online'', “ phụ nữ cao tuổi tích cực tham gia chuyển đổi số”; mô hình “Zalo - kết nối thông tin trong hệ thống hội”, “Chi hội phụ nữ số”... Các mô hình bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ số cho hội viên, hỗ trợ phụ nữ ứng dụng các nền tảng mạng xã hội. Đến nay, toàn thành phố có hơn 220 mô hình với hơn 4.500 thành viên tham gia, góp phần đưa nội dung Nghị quyết 57 vào thực tiễn đời sống một cách thiết thực và hiệu quả.

Theo bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, chuyển đổi số đang ngày càng hiện diện sâu rộng trong đời sống của người dân. Đối với phụ nữ, công nghệ số không chỉ tạo thêm cơ hội tiếp cận thông tin, tri thức, học tập, việc làm, sản xuất, kinh doanh mà còn mở ra những phương thức mới để kết nối, tham gia và đóng góp vào đời sống xã hội. Tuy nhiên, cơ hội luôn đi cùng với những yêu cầu mới. Thực tiễn đặt ra yêu cầu đối với tổ chức Hội không chỉ tuyên truyền về chuyển đổi số, mà cần trực tiếp đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ phụ nữ trong quá trình tiếp cận và sử dụng công nghệ.

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Hội, bộ phận chuyên môn tiếp tục tập trung triển khai các hoạt động thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; triển khai phong trào phụ nữ Cần Thơ tham gia chuyển đổi số hướng đến tuần lễ chuyển đổi số của thành phố Cần Thơ; phát động chiến dịch truyền thông số “con số biết nói” trong hệ thống Hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt hơn, thiết thực và sát với từng nhóm phụ nữ hơn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là năng lực tham mưu, kỹ năng số, kỹ năng truyền thông, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.