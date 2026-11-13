Lan tỏa chương trình 'Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống' năm 2026

Các hoạt động được triển khai trên nền tảng số tại địa chỉ thanham.vn đến hết ngày 30/11/2026

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức phổ biến mục đích, ý nghĩa, nội dung trọng tâm của chương trình “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống” năm 2026; hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia, đồng thời trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Chương trình được tổ chức hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026), thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Qua đó, khuyến khích người dân trở thành chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị âm nhạc dân tộc, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Sau hơn một tháng triển khai, chương trình đã thu hút 1,3 triệu lượt trả lời câu hỏi phổ cập kiến thức âm nhạc, gần 4.000 video chia sẻ cảm nhận và gần 3.000 tác phẩm âm thanh sáng tạo. Những con số này cho thấy sức lan tỏa của chương trình, đồng thời mở rộng sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động sáng tạo văn hóa trên nền tảng số.

Chương trình gồm 3 nội dung: “Đố vui Thanh âm Việt Nam” với hình thức trắc nghiệm trực tuyến, giúp người tham gia tìm hiểu di sản âm nhạc; “Cảm nhận Thanh âm Việt Nam” khuyến khích chia sẻ câu chuyện, ký ức và cảm xúc về âm nhạc thông qua video ngắn; “Sáng tạo Thanh âm Việt Nam” tạo không gian sáng tác từ chất liệu dân gian, nhạc cụ truyền thống và âm thanh đời sống.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến nhằm đưa chương trình đến gần hơn với người dân ở các thôn, xóm, bản làng. Đồng thời, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo, rà soát các loại hình âm nhạc đặc trưng của địa phương; giới thiệu nghệ nhân, đôn đốc đội ngũ tuyên truyền viên và hỗ trợ người dân tham gia gửi tác phẩm dự thi.

Đối tượng tham gia chương trình là công dân Việt Nam trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài yêu mến văn hóa, âm nhạc Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp. Các hoạt động được triển khai trên nền tảng số tại địa chỉ thanham.vn đến hết ngày 30/11/2026. Kết quả và giải thưởng chung cuộc dự kiến được công bố trong tháng 12/2026.