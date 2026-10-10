Lan tỏa chính sách bảo hiểm y tế đến học sinh, sinh viên

Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức gian hàng tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Năm học 2026-2027, Trường THPT Đồng Hỷ có gần 1.900 học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phối hợp với cơ quan BHXH đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh tham gia BHYT. Với nhiều hình thức triển khai linh hoạt, nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia, qua đó tạo sự đồng thuận trong phụ huynh, học sinh.

Đến nay, 1.439 học sinh của trường đã tham gia BHYT. Hơn 460 học sinh còn lại thuộc các nhóm được ngân sách nhà nước hoặc các chính sách khác bảo đảm tham gia BHYT, như con công an, bộ đội, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Cô giáo Trần Thị Quỳnh Trang, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Hỷ, cho biết: Nhà trường chú trọng tuyên truyền trực tiếp đến phụ huynh và học sinh, giúp các em hiểu rằng tham gia BHYT vừa là trách nhiệm theo quy định, vừa là giải pháp bảo vệ sức khỏe, góp phần giảm gánh nặng tài chính cho gia đình khi không may ốm đau, bệnh tật.

Tại các trường học, cán bộ BHXH trực tiếp tuyên truyền, phát tài liệu và giải đáp những thắc mắc liên quan đến mức đóng, phương thức đóng, thời hạn sử dụng thẻ BHYT và quyền lợi khi khám, chữa bệnh. Một số đơn vị còn tổ chức “Gian hàng tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách BHYT học sinh, sinh viên”, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên và phụ huynh trao đổi trực tiếp với cán bộ BHXH, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tham gia.

Nội dung tuyên truyền được xây dựng ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với học sinh, sinh viên và gia đình. Cùng với đó, cán bộ BHXH hướng dẫn các em sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số để tra cứu quá trình tham gia, thời hạn sử dụng thẻ và thông tin về quyền lợi BHYT.

Bảo hiểm xã hội tỉnh đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về bảo hiểm y tế.

Ông Trần Đức Tú, Phó Chủ tịch UBND xã La Hiên, cho biết: Thời gian qua, UBND xã đã phối hợp với BHXH cơ sở Võ Nhai tăng cường tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT. Căn cứ đặc điểm của từng nhóm đối tượng và địa bàn, địa phương lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, qua đó góp phần bảo đảm 100% học sinh trên địa bàn tham gia BHYT.

Nhờ chủ động triển khai tuyên truyền, vận động ngay từ đầu năm học, công tác phát triển BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực. Đến đầu tháng 10-2026, toàn tỉnh có 384.821 học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Kết quả này góp phần duy trì độ bao phủ BHYT trong các cơ sở giáo dục, bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên.

Bà Nông Thị Thùy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thái Nguyên cho biết: Thời gian tới, BHXH các cơ sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với trường học và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHYT trên nhiều kênh thông tin. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ quyền lợi khi khám, chữa bệnh BHYT, mức đóng, phương thức tham gia và trách nhiệm của học sinh, sinh viên, phụ huynh. Ngành BHXH cũng tiếp tục khai thác hiệu quả các nền tảng số, hệ thống thông tin của ngành, nhà trường và địa phương để mở rộng khả năng tiếp cận chính sách.

Năm học 2026-2027, BHXH tỉnh Thái Nguyên phấn đấu duy trì tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, góp phần thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân, bảo đảm học sinh, sinh viên được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi cần thiết.