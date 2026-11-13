Lan tỏa chiến dịch triệu trái tim đẩy lùi ma túy trong công nhân

Ngày 13/11, tại Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phước Đông - Bời Lời, xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình hưởng ứng Chiến dịch “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm”.

Đây là hoạt động trọng tâm của chiến dịch sau lễ phát động tại thành phố Hải Phòng ngày 18/9, nhằm triển khai Tiểu dự án 4 “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp” thuộc Dự án 7, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, ma túy không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, nhân phẩm, hạnh phúc gia đình người lao động mà còn đe dọa an toàn, ổn định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chức năng mà còn là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp và từng người lao động.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, ma túy hiện có thể được ngụy trang dưới những lời mời, món quà hay đồ uống tưởng chừng vô hại. Các đối tượng thường lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, quan hệ xã giao để tiếp cận, lôi kéo công nhân. Do đó, mỗi người lao động cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thử, không sử dụng ma túy dù chỉ một lần.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, đưa kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy đến gần hơn với đoàn viên, người lao động. Cán bộ công đoàn cần sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời chia sẻ, hỗ trợ công nhân khi gặp khó khăn; đồng thời phối hợp với doanh nghiệp và cơ quan chức năng phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy.

Các đại biểu và công nhân tham gia chụp hình lưu niệm tại chương trình.

Hưởng ứng chiến dịch, chị Đặng Thị Diệu Linh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Gain Lucky Việt Nam cho biết, doanh nghiệp hiện có hơn 20.000 người lao động, tất cả đều là đoàn viên công đoàn. Công đoàn cơ sở sẽ đưa nội dung phòng, chống ma túy vào sinh hoạt tổ công đoàn, giúp đoàn viên nhận diện nguy cơ, biết cách từ chối khi bị rủ rê và tìm đến các địa chỉ hỗ trợ khi cần thiết.

Bên cạnh đó, công đoàn công ty tăng cường nắm bắt đời sống người lao động, phối hợp với công an địa phương bảo đảm an ninh tại các khu nhà trọ; cùng gia đình và doanh nghiệp hỗ trợ những người từng lầm lỡ có cơ hội hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Chương trình được phát trực tiếp trên Trang Facebook Công đoàn Việt Nam và chia sẻ trên các nền tảng số của tổ chức Công đoàn cả nước, hướng tới mục tiêu có 300.000 đoàn viên, công nhân lao động và người dân tiếp cận thông tin chiến dịch qua báo chí, truyền thông số.

Sau chương trình tại Tây Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại Nghệ An và Điện Biên, góp phần thực hiện mục tiêu tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy cho hơn 10% công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.