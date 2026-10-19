Lan tỏa chiến dịch 'Không một mình' năm 2026 tại Lâm Đồng

Tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện các đơn vị chức năng, lãnh đạo nhà trường và hàng trăm học sinh, sinh viên đã tham dự chương trình.

Chiến dịch "Không một mình" tại Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

Phát biểu tại buổi phát động, Đại tá Đậu Xuân Bảo nhấn mạnh, các loại tội phạm đang triệt để lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo, bắt cóc trực tuyến, đe dọa, thao túng tâm lý và nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Trong khi đó, một bộ phận học sinh, sinh viên còn thiếu kỹ năng nhận diện nguy cơ, thậm chí không dám chia sẻ với gia đình, thầy cô khi gặp tình huống bất thường.

Trước thực trạng này, chiến dịch Không một mình năm 2026, với thông điệp "Kết nối không tổn thương", hướng đến xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh; đồng thời phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên.

Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ.

Theo đó, học sinh, sinh viên không chỉ là đối tượng cần được bảo vệ mà còn là lực lượng góp phần xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, có trách nhiệm trên không gian mạng. Để làm được điều này, phụ huynh và giáo viên cần tăng cường đồng hành, lắng nghe, tạo điều kiện để các em chủ động chia sẻ khi bị đe dọa, thao túng hoặc có nguy cơ bị xâm hại trực tuyến.

Tại Lâm Đồng, chiến dịch được triển khai đồng loạt tại 4 điểm trường, gồm Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Trường Trung học phổ thông Chuyên Thăng Long Đà Lạt, Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Chí Thanh, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn.

Chiến dịch "Không một mình" được tổ chức tại 4 điểm trường tiên phong tại Lâm Đồng.

Các hoạt động trọng tâm gồm tổ chức workshop (thuyết trình và giao lưu) về an toàn trực tuyến, phong trào cộng đồng 5 phút cùng em, cuộc thi tìm kiếm Gương mặt Đại sứ An toàn số học đường tỉnh Lâm Đồng năm 2026 và cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến về phòng, chống xâm hại trực tuyến đối với trẻ em, thanh thiếu niên.

Thông qua chiến dịch, Công an tỉnh Lâm Đồng hướng đến lan tỏa thông điệp: Trên không gian mạng, mỗi người cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ bản thân và kịp thời tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp nguy hiểm; không để bất kỳ trẻ em, học sinh, sinh viên nào phải đơn độc đối mặt với những rủi ro trên môi trường số.