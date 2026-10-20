Lan tỏa Chiến dịch Không một mình - Kết nối không tổn thương

Cụ thể, Công an phường Long Thành phối hợp với Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng 2 tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho khoảng 1,2 ngàn giáo viên, học sinh. Nội dung tập trung vào phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

Tại Trường THPT Đak Lua, Công an xã Đak Lua hướng dẫn học sinh nhận diện các thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ, đe dọa, bắt nạt và xâm hại trực tuyến; đồng thời khuyến cáo các em bảo vệ thông tin cá nhân, thận trọng khi kết bạn với người lạ.

Còn tại phường Đồng Xoài, Công an phường phối hợp với Hội Phụ nữ phường tuyên truyền về an ninh mạng cho khoảng 200 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân. Nội dung tập trung vào nhận diện các thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng, người thân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông qua các hoạt động, công an các địa phương góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh; đồng thời khuyến cáo người dân chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, nhà trường và cơ quan công an khi có nguy cơ bị lừa đảo, đe dọa hoặc xâm hại trên không gian mạng.